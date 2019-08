Nova è stato veramente introdotto in Avengers: Endgame?

La parte finale del capitolo dedicato alla saga dei Vendicatori è stato al centro dell’attenzione e continua ad esserlo tuttora e Nova ne è il protagonista.

Il film Marvel campione d’incassi, Avengers: Endgame, ha avuto uno dei finali più eclatanti dei cinecomics e sono stati veramente molti i personaggi che hanno preso parte allo scontro con Thanos. Dunque, proprio la parte finale del capitolo dedicato alla saga dei Vendicatori è stato al centro dell’attenzione e continua ad esserlo tuttora.

I fratelli Russo hanno recentemente partecipato ad un’intervista, nel corso della quale è stata posta loro una domanda molto importante sul perché non sia stato inserito alcun membro facente parte della Nova Corp nella battaglia contro Thanos. A questa domanda Joe Russo ha risposto con queste parole, in modo molto chiaro:

“Guardate di nuovo con attenzione la scene e vedrete. Vedrete Richard Rider sullo sfondo dell’inquadratura. Un Easter Egg”.

Dunque, secondo quanto affermato dai registi dell’ultimo capitolo dedicato della saga di Avengers, all’interno della scena nella battaglia contro Thanos, dovrebbe essere presente anche il personaggio Nova. Sembrerebbe quindi che anche i fan più attenti non abbiano notato un importante dettaglio. Ebbene, proprio in queste ore è arrivata una nuova dichiarazione da parte dei fratelli Russo; l’affermazione rilasciata nel corso dell’intervista in merito a Nova è stata prontamente smentita o meglio, chiarita. Infatti i due fratelli e registi, Anthony e Joe Russo, hanno precisato che quanto dichiarato su Nova era solamente uno scherzo, insomma si trattava di una semplice battuta.