L’allenatore di calcio più amato del piccolo schermo sta finalmente per tornare. Apple TV Plus ha diffuso in rete il trailer della terza stagione di Ted Lasso, l’irriverente serie TV ideata da Bill Lawrence (il creatore di Scrubs) e con Jason Sudeikis nei panni del fittizio personaggio da lui interpretato nel 2013 in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports. Questa volta la posta in gioco sembrerebbe essere più alta che mai.

Ted Lasso

Trailer e data di uscita della terza stagione di Ted Lasso

La nuova stagione di Ted Lasso arriverà sulla piattaforma di streaming il 15 marzo e sarà composta da dodici episodi. Sebbene Jason Sudeikis avesse in passato lasciato intendere che la terza stagione sarebbe stata l’ultima, Apple TV Plus non ha voluto confermare nè smentire le sue dichiarazioni. L’AFC Richmond, appena promosso in Premier League, si scontra con i pronostici negativi dell’opinione pubblica, mentre Nate (promosso da inserviente a vice allenatore) inizia ad allenare il West Ham United, acquistato dall’ex presidente del Richmond, Rupert.

Roy Ken assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard. Nel frattempo, mentre Ted affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Il garbo e la gentilezza con cui Ted affronta le difficoltà della vita, continuano a rappresentare il punto di forza di una serie che fa bene al cuore e allo spirito, usando il calcio come metafora della vita e come spunto per situazioni.

Grazie a Ted Lasso Jason è entrato nella storia come il primo attore protagonista in una serie comedy esordiente a vincere un Emmy per la miglior interpretazione e per la miglior serie. Ted Lasso ha portato a casa in tutto sette Emmy. L’acclamata serie annovera nel suo cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed. Oltre a recitare, Sudeikis è produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con il suo studio Doozer Productions, e in associazione con Warner Bros. e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.