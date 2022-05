Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di live action di Star Wars in arrivo su Disney+ dal 27 maggio, promette di essere uno dei capitoli più appassionanti della recente storia della saga. Il recente trailer mostrato in occasione dello Star Wars Day ha chiarito come ci aspettano grandi emozioni, ma ha anche fatto sorgere un dubbio: cosa lega Obi-Wan Kenobi a Reva? Se riguardiamo con attenzione il trailer, una battuta della cacciatrice di Jedi rivolta al fuggitivo Jedi porta a domandarsi cosa leghi Reva a Obi-Wan Kenobi.

Sappiamo che Obi-Wan Kenobi sarà ambientato negli anni successivi a La Vendetta dei Sith, dove l’esecuzione dell’Ordine 66 ha portato alla quasi estinzione dei Jedi. Per ordine di Palpatine, sappiamo da Star Wars Rebels che sono stati creati gli Inquisitori, individui legati alla Forza incaricati di dare la caccia ai Jedi fuggitivi e a coloro che mostrano affinità alla Forza. In Obi-Wan Kenobi tornerà in azione il Grande Inquisitore, visto in Rebels, ma saranno presentati altri membri di questo ordine, come Reva, interpretata da Moses Ingram.

Quest’ultima sembra essere particolarmente interessata a dare la caccia a Obi-Wan Kenobi, un obiettivo che vive come un’ossessione, tanto che come ha confermato la stessa Ingram a Entertainment Weekly non esita a rivolgersi a Darth Vader:

“Condividono un obiettivo comune, sono nella stessa squadra. Ma Reva sembra più determinata tra i due, mette tutta se stessa in questa ricerca”

Rivedendo il trailer di Obi-Wan, possiamo notare come Reva inseguendo il Jedi interpretato da Ewan McGregor lo chiama con il nome proprio, non con il cognome come fatto da altri personaggi in passato, ad esempio il Generale Grievous o Dooku. Questo dettaglio sembra indicare una certa familiarità tra i due, che si sposa con il background del personaggio, che viene presentato come un ex Jedi divenuto parte degli Inquisitori, dopo l’addestramento che abbiamo visto in altre opere di Star Wars, che prevede l’utilizzo di particolari pratiche del Lato Oscuro.

Da nota anche come Reva sembri esser esentata da una regola degli Inquisitori: avere un nome. Sia nella citata serie animata che in altre opere, come il videogioco Star Wars: Jedi – the Fallen Order, gli Inquisitori sono indicati con un titolo, che serve a privarli della loro identità e renderli strumenti del Lato Oscuro. Nel caso di Reva sappiamo che il suo identificativo è Terza Sorella, ma il fatto che conservi il suo nome e la sua particolare attenzione verso Obi-Wan la rendono uno dei personaggi più promettenti della nuova serie di Star Wars.

