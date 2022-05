Rivedremo Palpatine in Obi-Wan Kenobi? Negli ultimi giorni che ci separano dall’uscita della serie dedicata al maestro Jedi su Disney+, prevista per il 27 maggio con ben due episodi, si sono palesate notizie e voci che vedono il ritorno di grandi figure di Star Wars nella serie. Dalle conferme della presenza di Darth Vader a quella del Grande Inquisitore, non mancano certo le aspettative, ma a tenere banco in queste ore è la possibilità di vedere anche l’Imperatore Palpatine in Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi: Palpatine comparirà nella serie?

A dare voce a questa intrigante domanda è Ian McDiarmind, attore che ha prestato il volto a Sheev Palpatine nella Trilogia Prequel e in L’Ascesa di Skywalker. Secondo quanto rivelato da Star Wars News Net, l’attore, durante la sua presenza alla convention Imperial Commissary Collectors Convention avrebbe discusso di una potenziale presenza di Palpatine in Obi-Wan Kenobi:

“E’ in uscita una certa serie ambientata in un periodo di Star Wars in cui ero considerato particolarmente attivo. Non posso dire se vedrete o meno fisicamente il mio corpo, ma sicuramente sentirete la mia presenza.”

Il primo sospetto è che McDiarmind si riferisca a Obi-Wan Kenobi, ma non va dimenticato che a breve sarà presentato anche Andor, serie basata sulla spia ribelle Cassian Andor, conosciuta in Rogue One, film ambientato nei primi anni della Ribellione, il cui finale coincideva con le scene iniziali di Una Nuova Speranza. La presenza di Palpatine in queste serie non necessita obbligatoriamente che McDiarmind interpreti fisicamente l’Imperatore, ma sarebbe più che sufficiente un suo contributo come voice-over, anche se non è la prima volta che McDiarming caldeggia il ritorno di Palpatine in Obi-Wan Kenobi:

“Penso che dovrò accettare che, grazie a quell’ingrata di mia nipote, la mia sconfitta sia decisamente definitiva. Ma considerato che Darth Vader comparirà nella nuova serie Obi-Wan Kenobi, suppongo non sia così improbabile che un giorno il suo mentore possa essere nuovamente scoperto mentre trama nell’ombra.”

