Nel corso del panel al San Diego Comic-Con, Disney ha diffuso il teaser trailer e il poster della serie Disney+ National Treasure: Edge Of History, spin-off della serie di film iniziata con Il Mistero dei Templari. La storia originale vedeva Nicolas Cage nei panni di Benjamin Franklin Gates, uno storico alla ricerca di vari reperti storici andati perduti. Per restare in tema e prima di scoprire cosa ha in serbo per noi la serie e i suoi personaggi, segnaliamo che è già in produzione Il Mistero dei Templari 3 (su Amazon trovate il primo film in edizione speciale).

Il teaser trailer di Edge Of History

Come riporta screenrant.com, il teaser trailer di The Edge of History mostra Lisette Olivera nei panni di Jess, la protagonista della serie di Disney+. Nel video la donna è intenta ad avvicinarsi a una bacheca piena di foto, mappe e documenti. Al momento non sappiamo molto dei risvolti narrativi che prenderà la vicenda, che presenta dietro la macchina da presa Mira Nair (Queen of Katwe), anche produttrice esecutiva della serie che seguirà Jess nella sua ricerca per scoprire la verità sulle origini della sua famiglia e salvare un tesoro. Di seguito potete vedere il teaser trailer e il poster ufficiale di National Treasure: Edge Of History:

Il cast e la trama

Il cast di National Treasure: Edge Of History include Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha. Quest’ultimo tornerà a vestire i panni di Riley Poole come guest star della serie. Insieme a loro ci sono anche Zuri Reed nei panni di Tasha, l’amica di Jess che si unisce alla caccia al tesoro ma è costretta a rivalutare il suo sistema di credenze per aiutare la sua migliore amica; Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, un uomo adorabile ma ossessionato da sé stesso e con una conoscenza enciclopedica delle teorie del complotto. Il personaggio vuole riconquistare l’affetto di Tasha; Jordan Rodrigues nei panni di Ethan, il migliore amico d’infanzia di Jess, colui che l’ha amata dal giorno in cui si sono incontrati; Jake Austin Walker nei panni di Liam, un musicista in difficoltà, con una scheggia permanente nella spalla, che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; Catherine Zeta-Jones nei panni di Billie, una tosta miliardaria, esperta di antichità del mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice personale; e Lyndon Smith in quelli dell’agente dell’FBI Ross, un ostinato investigatore che inizia a rendersi conto della presenza di una cospirazione più grande vicino a lui.

Secondo la descrizione ufficiale, la serie è incentrata su una giovane eroina, Jess (Lisette Olivera), una sognatrice brillante e piena di risorse che intraprende l’avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto.

