One Piece – gli sketch ufficiali del 1° capitolo del manga

Nel corso delle ultime ore sono emersi online gli sketch ufficiali del 1° capitolo di One Piece realizzati da Eiichiro Oda prima dell’inizio della serializzazione del manga dei record edito in Italia per Star Comics.

Precisamente, lo storico e prezioso materiale è stato diffuso in occasione di una trasmissione televisiva giapponese per l’emittente di Fuji TV (dove viene anche mandato in onda l’anime), One Piece Variety: Kaizoku-o ni ore wa naru.

Oltre ai bozzetti, tra l’altro a colori, è stato ancora una volta menzionato quanto l’autore, nonostante il grande successo attuale che fa da colonna portante di Weekly Shonen Jump, sia stato per un anno rifiutato dalla stessa redazione. In realtà, tuttavia, la trasmissione ha voluto precisare che la redazione non credeva One Piece fosse mediocre, piuttosto era certa che Oda-sensei potesse far molto meglio grazie al suo talento.

E possiamo dire che in questi vent’anni l’autore giapponese abbia superato ogni aspettativa.

Adesso, guardiamo insieme i bozzetti a colori di seguito cortesia dell’utente di Twitter @Sandman_AP:

Il resto è storia. Il manga è cominciato su Weekly Shonen Jump nel luglio 1997 e ad oggi conta più 1000 capitoli pubblicati e fama, amore e gloria in tutto il mondo. In più, ricordiamo, la serie si sta avvicinando al suo 100° volume i cui dettagli sono disponibili qui nel nostro precedente articolo.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1016 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile farlo vostro su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibile per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 979 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.