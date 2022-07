Grandi notizie per i fan di One Piece che seguono la serie su Crunchyroll: sulla piattaforma sono infatti disponibili tutti gli episodi usciti della serie, ovvero l’arco Reverie e l’arco Wano Kuni. Gli episodi possono essere visti sul sito classico e sarà presto possibile farlo anche nella beta del sito e tramite app.

One Piece: l’arco Reverie e l’arco Wano Kuni su Crunchyroll

L’arco Reverie è la trentesima saga di One Piece e la terza della saga degli imperatori. Comprende glie episodi dal 879 al 891. Il Reverie è un consiglio formato dai governanti di cinquanta nazioni scelte tra le centosettanta appartenenti al Governo Mondiale.

L’arco Wano Kuni comprende gli episodi dall’episodio 892 (il primo dell’arco) in poi. Sfuggiti alle grinfie dell’imperatrice Big Mom, Rufy e i suoi compagni si riuniscono agli altri membri della ciurma di Cappello di paglia nel Paese di Wa, con l’intento di aiutare Momonosuke e i seguaci del defunto Oden, i Foderi Rossi, a riottenere la propria nazione caduta nelle mani di un altro dei quattro imperatori, Kaido.

A proposito di One Piece Film Red

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Della trama sappiamo ancora ben poco. Al momento, come accennato in precedenza, sappiamo solo che Uta è la figlia di Shanks, che i due erano molto uniti e che, quando la piccola aveva solo 9 anni, padre e figlia si sono separati. La voce “ultraterrena” di Uta, poi, fa pensare che anche lei possa contare sui poteri di un Frutto del Diavolo, un po’ come il nostro Rufy; ci si aspetta, quindi, anche che venga mostrato l’incontro fra Shanks e Rufy.

Sappiamo già che One Piece Film Red (scoprite tutto quello che c’è da sapere sul film a questo nostro articolo) sarà proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal prossimo 6 agosto, ma quando potremo vederlo al cinema anche noi qui in Italia? Il film sarà distribuito in Italia da Anime Factory che, attraverso i propri social, ha annunciato il periodo di uscita del film, ovvero questo autunno. Al momento, però, non abbiamo ancora una data di uscita precisa