One Piece nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

One Piece ci ha mostrato i Pirati di Cappello di Paglia in diversi ambienti all’interno del mondo della Grand Line nel corso dei suoi due decenni di storia, ma il centesimo volume del manga ha contribuito a portare i personaggi di One Piece nello spazio. In collaborazione con l’Agenzia di esplorazione aerospaziale giapponese, la JAXA, il franchise shonen di One Piece è stato protagonista di una trasmissione in diretta che ha visto Luffy apparire insieme agli astronauti giapponesi che stavano realmente visitando la Stazione Spaziale Internazionale come parte del Kibo Discover Project, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

One Piece nello spazio!

Anche se i Mugiwara non hanno mai viaggiato oltre il mondo della Grand Line nel manga originale di Eiichiro Oda, grazie alla collaborazione con la JAXA l’impresa fantascientifica di portare i personaggi di One Piece nello spazio è divenuta realtà.

Una delle emittenti che ha trasmesso in diretta il video della collaborazione fra One Piece e la JAXA ha condiviso i dettagli sulla visita di Luffy alla Stazione Spaziale Internazionale.

Luffy è stato raggiunto dall’astronauta Akihiko Hoshide per questo evento monumentale e memorabilissimo che fa parte delle innumerevoli celebrazioni per festeggiare il capitolo pietra miliare della storia di One Piece e dimostra quanto grande, conosciuto e importante sia diventato il franchise nel corso degli anni.

Un’altra delle grandi celebrazioni recenti di questo straordinario traguardo, oltre alla presenza di Luffy di One Piece nello spazio, è stata la pubblicazione da parte di una serie di brevi video che hanno esplorato l’impatto della serie sul mondo reale attraverso il racconto delle storie dei fan dell’opera di Oda che ci mostra il suo impatto sulle loro vite (ve ne abbiamo già parlato in questo nostro articolo).

E ora, vi lasciamo qui di seguito il video esteso che ci mostra il nostro Luffy in visita sulla Stazione Spaziale Internazionale!

