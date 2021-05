One Piece: nuovo film in arrivo?

Secondo quanto riportato dall’utente di Twitter @WSJ_manga, un nuovo film dedicato a One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, potrebbe essere tra i piani di Toei Animation dal momento che è stato registrato di recente un nuovo sito web ufficiale il seguente dominio: http://onepiece-film.jp

Il dominio è chiaro, ma non vi sono al momento conferme o teaser su un imminente annuncio relativo ad un nuovo film di One Piece. Pertanto non resta che attendere: non appena ne sapremo di più vi informeremo tempestivamente.

Ricordiamo che solo nel 2019 One Piece è tornato al cinema con One Piece: Stampede. Il lungometraggio animato diretto da Otsuka Takashi e prodotto da Toei Animation è pensato per celebrare i 20 anni della serie anime. In Italia è stato licenziato e doppiato da Anime Factory e Koch Media Italia (recuperate su Amazon la versione Home Video, la prima parte dell’anime comic o il romanzo del fantastico film celebrativo).

È anche in cantiere la serie tv live-action occidentale per Netflix di One Piece. La data di esordio è ancora al momento ignota e in questo nostro articolo potete scoprire le ultime notizie in merito.

One Piece, voci sul finale del manga

Ricordiamo che negli ultimi giorni si è tornati a parlare del finale del manga. Stavolta ha proferito parola, il responsabile editoriale di Weekly Shonen Jump, Kouhei Onishi, il quale ha dichiarato che personalmente potrebbero mancare 4 o 5 anni con un orizzonte di ulteriori 20 o 30 volumetti.

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1012 capitoli e 98 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 97 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 974 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

One Piece su Crunchyroll e in chiaro

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga: