Il nuovo film di Dragon Ball Super: titolo, teaser e personaggi

In occasione dell’edizione del 2021 del San Diego Comic-Con, Toei Animation ha svelato il titolo del nuovo film animato di Dragon Ball Super in uscita in Giappone nel corso del 2022, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero.

Si tratta del 21° film animato considerando l’interezza del franchise e il 2° a confluire nell’era di Dragon Ball Super, che vede Akira Toriyama stesso storia originale, ai dialoghi e al character design assieme a Toei Animation.

Come riportato nel nostro precedente articolo, sono stati presenti al panel della kermesse estiva Masako Nozawa (voce storica di Goku), Akio Iyoku (caporedattore di V-Jump, rivista dove è serializzato il manga di Dragon Ball Super) e Norihiro Hayashida (produttore cinematografico di Dragon Ball Z: La Resurrezione di ‘F’, fra gli altri) i quali hanno anche svelato un nuovo teaser animato con Goku e character design.

Partiamo con il teaser che possiamo guardare di seguito:

Invece, ecco alcuni personaggi fra cui Piccolo, Pan, Crilin e persino uno inedito il cui nome è ignoto. Possiamo guardarli di seguito (il personaggio inedito è il terzo a partire da sinistra rispetto alla gallery):

Ricordiamo che il film uscirà nelle sale nipponiche nel 2022, mentre non si conosce ancora una data occidentale.

Al momento è quanto sappiamo. Non appena avremo altri dettagli vi informeremo.

Cosa sappiamo del nuovo film di Dragon Ball Super?

Oltre le informazioni citate, i piani legati al nuovo film di Dragon Ball Super sono stati avviati nel 2018, addirittura prima dell’uscita di Dragon Ball Super: Broly (uscito nel 2018 in Giappone; nel 2019 in Italia), e avrà l’obiettivo di raccontare una storia ricca di combattimenti spettacolari in grado di rispondere all’entusiasmo generato dal successo del precedente.

Toriyama-sensei è quindi al centro della produzione del film. Non è ancora chiaro se adatterà l’appena concluso arco narrativo del manga dedicato a Moro (Prigioniero della Pattuglia Galattica, fruibile dal Volume 10) o, addirittura, una storia completamente inedita.

Riproponiamo di seguito il commento di Akira Toriyama-sensei sul nuovo film:

“E dopo ‘Dragon Ball Super: Broly’ un nuovo film animato è in fase di produzione! Proprio come il precedente progetto cinematografico, sto lavorando duramente alla storia e ai dialoghi per un altro fantastico film. Purtroppo al momento non posso dire molto circa la trama, ma siate pronti per nuove battaglie al cardiopalma e divertenti che potrebbero coinvolgere un personaggio inaspettato. Esploreremo anche territori mai visti prima in termini di estetica artistica per offrire a voi fan una nuova avventura tutta da vivere. Spero, pertanto, che tutti attendino con ansia il prossimo film!”

Dragon Ball Super – il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 74, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

