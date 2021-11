One Piece Volume 101 e le prossime uscite giapponesi

Shueisha e i portali ufficiali social di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda edito in Italia per Star Comics, hanno diffuso online la copertina del volume 101 e dell’edizione numero 13 del Magazine la cui data di uscita è fissata online e negozi fisici il 3 dicembre 2021.

One Piece: data di uscita, copertina e contenuti del volume 101 e Magazine 13

Qui di seguito possiamo guardare la copertina del volume 101 (con la forma ibrida dell’Imperatore Kaido in primo piano) con la quale, unita al numero 99 e 100, creerà un’unica illustrazione:

Ed ecco qui come appare l’intera composizione:

Il volume 101 si intitola “Le Stelle Salgono sul Palco” e riprenderà la narrazione dal capitolo 1016 del manga all’interno dell’arco narrativo del Paese di Wano.

Relativamente al numero 13 del Magazine, invece, ecco qui di seguito la copertina:

Il numero 13 dell’edizione speciale tutta dedicata all’universo di Eiichiro Oda e nata nel 2017 in occasione dei 20 anni dell’opera, presenterà all’interno tantissimi contenuti che faranno di sicuro gola agli appassionati.

In particolare, il periodico includerà una nuova sezione dell’enciclopedia dei Frutti del Diavolo di Yamato e di Kaido; non presenterà un poster da ricercato, bensì uno con la ciurma di Cappello di Paglia realizzata da Oda come pagina a colori del capitolo 1000 e uno con l’illustrazione composta dalle copertine dei volumi 99, 100 e 101 vista poc’anzi; il nuovo romanzo della serie One Piece Novel Heroines, scritto da Jun Esaka e disegnato da suwasayaka stavolta focalizzato su Tashigi.

Ecco di seguito un’anteprima delle illustrazioni citate:

Ancora, One Piece Magazine 13 presenterà il quarto e ultimo capitolo del manga One Piece Episode A, incentrato sul personaggio di Ace e ispirato dalla light novel One Piece Novel A (disponibile per Star Comics), disegnato da Boichi (Sun Ken Rock, Dr. Stone) con gli storyboard di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion); lo storyboard completo di Eiichiro Oda del capitolo 1000 e una sezione di domande e risposte con l’autore e tanto altro ancora.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1032 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1000 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 597 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.