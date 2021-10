Attraverso le anticipazioni emerse online circa il numero 48 di Weekly Shonen Jump, disponibile dal 1° novembre, apprendiamo che l’arco narrativo del Paese di Wano (Wano Kuni Hen), scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno del manga dei record One Piece, entrerà nella sua parte finale con il Capitolo 1031.

One Piece: l’arco del Paese di Wano entra nella parte finale

La parte finale dell’arco narrativo si avvierà quindi all’interno del numero 49 del magazine settimanale, previsto il 8 novembre 2021, il quale sarà adornato di copertina e pagina a colori a tema, chiaramente, One Piece.

L’arco narrativo focalizzato all’interno del Paese dove vivono i samurai ha avuto inizio nel 2018 con il Capitolo 909 e ha dato i natali al Capitolo 1000 e al Volume 100. Inoltre, la trasposizione dell’anime settimanale sta attualmente adattando l’arco narrativo in questione e l’Episodio 1000, previsto il 21 novembre, si ritroverà proprio in questo filone, appunto.

In altre parole? L’arco narrativo del Paese di Wano è ricco di record e non ci resta che seguire l’autore per scoprirne le infuocate fase finali rappresentanti lo scontro tra Rufy e Kaido.

One Piece: di cosa parla l’arco del Paese di Wano?

L’arco del Paese di Wano si pone cronologicamente dopo gli eventi di Whole Cake Island e, seppur ancora nel suo stadio embrionale, al Reverie. La narrazione si focalizza con l’arrivo della ciurma di Cappello di Paglia in un paese ricolmo di tradizioni e richiami al folklore giapponese che deve fare i conti, però, con un totalitarismo oppressivo esercitato dall’Imperatore Kaido e dallo Shogun Orochi.

Sebbene esternamente possa sembrare accogliente e gioiosa grazie al leggiadro scorrere dei Fiori di Ciliegio in quel della Capitale dei Fiori, il Paese di Wano nasconde al suo interno dei giochi di potere maligni che rivelano un circolo vizioso di fame, povertà e discriminazione fortemente importi, appunto, dalla dittatura accennata.

L’arco del Paese di Wano è un unione tra passato e presente verso un futuro in cui si auspica la pace e i pirati di Cappello di Paglia cercheranno in ogni modo di ottenerla.

Vent’anni prima gli eventi attuali, quando Kaido mise le mani sul Paese per farne il suo paradiso piratesco, la persona che più rappresentava la pace e la forza era il Daymio Kozuki Oden il quale si è sacrificato per difendere il Paese. Tuttavia, la sua morte ha permesso il dilagarsi degli operati loschi dell’Imperatore, ma i vassalli del compianto samurai non hanno mai scordato la perdita, anzi l’hanno tenuta al caldo per poi riscattarsi alla prima ottima occasione. L’occasione è arrivata con l’approdo di Rufy e compagni nel Paese, dopo, appunto, vent’anni.

Adesso la ciurma di Rufy ha rafforzato una alleanza con i vassalli di Oden, fra l’altro già nata prima degli eventi di Wano, per ottenere la liberazione del Paese e aprirlo al mondo esterno.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1029 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 996 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 581 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.