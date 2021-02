Pacific Rim: La Zona Oscura – trailer e data di uscita dell’anime Netflix

Contestualmente alla pubblicazione del primissimo trailer, Netflix ha confermato la data di uscita di Pacific Rim: La Zona Oscura che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 4 marzo 2021.

Pacific Rim: La Zona Oscura è una serie anime ambientata nello stesso universo cinematografico creato da Guillermo Del Toro e ispirato agli anime robotici degli anni ’70.

Pacific Rim: La Zona Oscura– l'anime Netflix

Pacific Rim: La Zona Oscura ha come protagonisti due fratelli e il loro malconcio jaeger mentre attraversano l’Australia. L’isola infatti è stata evacuata dopo una invasione di kaiju. Dalla brevissima sinossi diffusi è possibile quindi che la serie anime si collochi temporalmente fra il primo e il secondo film della saga.

Pacific Rim: La Zona Oscura è sviluppata da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Blame!) con Craig Kyle e Greg Johnson (X-Men: Evolution and Wolverine and the X-Men) come showrunner ed è stata già rinnovata per due stagioni anche se non sono stati resi noti il numero di episodi per ogni stagione.

Elie Dekel, vice presidente di Brand Devolpmente and Consumer Products di Netflix, ha dichiarato che Pacific Rim: La Zona Oscura è uno degli anime più ambiziosi mai realizzati da Netflix, ha un budget importante e segna l’importante collaborazione fra la piattaforma streaming e Legendary Pictures per lo sviluppo di altri contenuti in forma di serie animate.

È evidente come, dopo il flop al botteghino della seconda pellicola, il franchise di Pacific Rim stia cercando sbocchi in altre forme come anime, libri e fumetti.

Pacific Rim – il film

Pacific Rim è uscito nel 2013, mettendo in scena due dei protagonisti più amati dal pubblico geek: i kaiju tipici della cinematografica giapponese ed enormi mecha a combatterli, chiamati Jaegers, manovrati da due o tre piloti uniti da un collegamento neurale. Una lotta tra titani, per impedire che i giganteschi mostri alieni affiorati dall’Oceano Pacifico distruggano la Terra. Il film ha generato anche un sequel intitolato Pacific Rim: La rivolta.