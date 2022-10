Lucca Comics and Games 2022 è pronta a prendere il via e Panini Comics torna dopo due anni di assenza con un calendario ricco di appuntamenti imperdibili e grandi novità. Scopriamo insieme tutto ciò che ci attende!

Panini Comics a Lucca Comics and Games 2022

L’appuntamento con Panini Comics a Lucca Comics and Games 2022 da segnare in agenda è presso il nuovo padiglione da 1000 mq. allestito negli spazi dell’Ex Cavallerizza (di fronte al Baluardo San Donato). Qui, tutti gli appassionati lettori potranno trovare numerosi novità editoriali nonché ospiti di grande rilievo nazionali e internazionali come John Romita Jr. e Atsushi Ohkubo.

Marvel e DC, che passione

Come anticipato, per celebrare il personaggio di Spider-Man e il suo sessantesimo anniversario, lunedì 31 ottobre si aprirà con l’imperdibile showcase di John Romita Jr., figlio del leggendario John Romita Sr. Durante l’veneto verranno raccontate al pubblico tante curiosità legate al suo lavoro come disegnatore per Marvel e DC. Restando in tema, tra le novità presenti in fiera, troveremo il volume The Marvel Art of John Romita Jr., la sua copertina variant di Amazing Spider-Man 1 e primo albo del nuovo rilancio di Daredevil disegnato da Marco Checchetto (con copertina di John Romita Jr).

Foto: ©Panini Comics

Sempre a tema Spider-Man ci sarà anche Gabriele Dell’Otto, che ha realizzato la copertina inedita dell’albo di figurine per l’anniversario del personaggio. E poi ancora i Fantastici Quattro, con l’albo celebrativo dotato di cover firmata da Leo Ortolani e ambientata a Lucca. Inoltre, sabato pomeriggio appuntamento con la conferenza L’Universo Marvel – Vi Eravamo Mancati?, l’attività di scouting in Area Pro e i firmacopie.

Passando ora all’universo DC, Panini Comics porta in fiera venerdì 28 ottobre lo showcase di Lee Bermejo, autore noto per opere del calibro di Batman: Dannato, Batman/Deathblow, Luthor e Joker. Il primo di questi volumi sarà inoltre disponibile per l’acquisto in una pregiata edizione di grande formato in bianco e nero con cover inedita realizzata da Bermejo.

Tra gli ospiti ci sarà poi anche Carmine Di Giandomenico con Batman: Il Cavaliere 1, una rivisitazione delle origini firmata da Chip Zdarsky. Infine, sempre dedicata al mondo DC, la conferenza L’universo DC – Crisi nelle Lucche infinite andrà a chiudere gli appuntimenti il martedì mattina.

I Manga di Panini Comics a Lucca

Anche i manga avranno la loro giusta esposizione in fiera grazie, ad esempio, alla conferenza Manga Evolution! prevista per venerdì 28 ottobre. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Atsushi Ohkubo, autore di Soul Eater e Fire Force, presente e mattine del 29 e 30 ottobre. La prima di queste due sarà inoltre disponibile a Lucca in versione speciale con la Soul Eater Ultimate Deluxe Edition, mentre la seconda opera godrà del volume Fire Force – The Art of Atsushi Ohkubo, l’artbook ricco di immagini della serie, e della variant del numero uno della serie Fire Force 1 – Adra Burst Variant.

Le firme italiane

Ovviamente a Lucca non potevano mancare nemmeno le grandi personalità nostrane così come le figure emergenti. Tra le produzioni troviamo Loon, serie scritta dalla star di Webtoon Giulia Zucca con la copertina variant disegnata dalla superstar del fumetto Mirka Andolfo, che presentarà in anteprima anche il primo numero di ControNatura – Sangue Blu.

Tra gli ospiti italiani ci saranno poi anche, con le loro opere, Matteo Casali e Federica Croci (con il secondo volume del fumetto/gioco di ruolo Dhakajaar), Fabio Guaglione e Bruno Frenda (con Carnivalia), Bucci e Jacopo Camagni (con il secondo arco narrativo di Nomen Omen in versione regular e variant). Infine, tra le novità ci saranno anche Life Zero Omnibus in versione Deluxe, il capolavoro sci-fi di Stefano Vietti e Marco Checchetto, Avarat a colori di Leo Ortolani e Somnia – Artefici di Sogni, il manga italiano di Liza E. Anzen e Federica Di Meo (versione omnibus).

Disney

Da Panini Comics trovere anche l’universo Disney a partire dal pomeriggio di venerdì 28 ottobre, con la conferenza Scrivere Disegnando nella quale Corrado Mastantuono e Marco Gervasio porteranno la loro esperienza sul pensare, scrivere e disegnare storie per il settimanale Topolino.

Con li appuntamenti si passa poi alla mattinata di lunedì 31 ottobre in compagnia del Direttore di Topolino Alex Bertani. Quest’ultimo presenterà le prossime storie e uscite del settimanale e i mensili Disney. Si continua poi con lo showcase pomeridiano di Silvio Camboni che, in occasione della fiera, ha realizzato una cover variant speciale di Topolino 3493 e il terzo volume de Il Viaggio Straordinario (sceneggiata da Denis-Pierre Filippi).

Infine, tra gli altri autori Disney non mancheranno Silvia Ziche, Giorgio Cavazzano (che ha realizzato la variant cover in esclusiva per Lucca Comics & Games 2022 di Topolino 3492), Fabio Celoni, Andrea Freccero, Paolo Mottura, Marco Nucci, Corrado Mastantuono e Federico Bertolucci.

Foto: ©Panini Comics

Domenica 30 mattina, il direttore editoriale Marco M. Lupoi e i coordinatori Panini Comics terranno la conferenza di annunci Un multiverso di fumetti, un incontro che permetterà ai più curiosi di sbirciare nei piani editoriali del 2023, da Star Wars a Conan, passando tra le costellazioni del fumetto indipendente americano, il fumetto francese e i progetti originali italiani.

Le figurine Panini

Come anticipato, le attività e le novità di Panini Comics a Lucca Comics and Games 2022 sono davvero tante ma le sorprese non sono finite qui. Infatti, durante la fiera troveremo una raccolta di trading card che ripercorrono l’evoluzione dei personaggi preferiti della saga di Harry Potter, ma anche I mille volti di Diabolik, una collezione di sticker & card per celebrare i 60 anni del personaggio. E poi ancora, sempre restando in tema, spazio anche al manga dei record, One Piece, con la collezione di sticker & card e One Piece: Red Limited Edition Collectors’ Box contenente 20 card esclusive del film!

Questi solo alcuni dei grandi appuntamenti Panini Comics, per ulteriori dettagli e approfondimenti vi rimandiamo al sito ufficiale.