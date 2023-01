State organizzando una vacanza, ma non sapete come passare il tempo mentre siete in viaggio soprattutto in aereo? La scelta ideale sarebbe quelle di recuperare serie TV o film che amici e conoscenti vi hanno consigliato, ma che non avete avuto il tempo di guardare. Ovviamente in molti casi non è possibile utilizzare la connessione del vostro device portatile, ma non vi preoccupate perché ormai quasi tutti i servizi di streaming consentono di scaricare contenuti sul proprio dispositivo per poterli poi guardare comodamente in modalità offline. In questo articolo vi parliamo di Paramount Plus e di come è possibile scaricare film e serie TV dall’applicazione proprietaria.

Paramount Plus: tutti i segreti per lo streaming offline

I dispositivi supportati

Gli abbonati possono utilizzare uno dei dispositivi o delle piattaforme seguenti per guardare Paramount+ e usare la funzione download per visualizzare i contenuti offline:

Paramount+ disponibile, senza costi aggiuntivi, per i clienti SKY Cinema

Desktop (web)

App iOS (telefono e tablet) – iOS 13.0+

Apple TV 4 (tvOS) e 5 (4K)

App Android (telefono e tablet)

Dispositivi compatibili Android TV

Dispositivi compatibili FireTV

Chromecast

Samsung TV (2017 o più recente)

Come funziona?

L’applicazione Paramount Plus pone un limite massimo di 25 contenuti scaricati nella libreria dei download. Se state tentando di scaricare un 26esimo video, vedrete un messaggio di errore e sarete costretti a cancellare qualche contenuto scaricato precedentemente. Inoltre avrete 30 giorni per guardare il contenuto scaricato (il periodo di scadenza appare sotto il titolo dell’episodio).

Una volta avviato lo streaming, tuttavia, avrete solo 48 ore per finire di guardare un episodio o un film, ma non preoccupatevi perché potrete scaricarlo nuovamente se non avete ancora finito di guardarlo. Infine per scaricare film e serie Tv si deve usare unicamente l’applicazione per Android (dal 5 in poi) e per iOS/iPadOS (dal 13 in poi) poiché non è possibile scaricare contenuti da browser Web.

Come scaricare i contenuti?

Scaricare una serie Tv o un film presente su Paramount Plus attraverso l’applicazione per iOS o Android è molto facile e veloce, basta seguire attentamente questi passaggi:

Aprite l’applicazione dopo averla scaricata da Google Play Store o App Store e fate il login con i vostri dati Cercate il contenuto che volete scaricare e individuate l’icona Download accanto alla descrizione di una serie Tv o di un film (se è accanto a un episodio, scaricherete solo quell’episodio) Toccate l’icona per avviare il download ricordando che potrete navigare in altre aree dell’applicazione mentre aspettate la conclusione del download, ma se doveste uscire da Paramount+ il download verrà messo in pausa Vedrete l’icona avanzamento alla voce Download e quando sarà completato basta tappare l’icona Completato per avviare lo streaming della vostra serie Tv o film preferito.

Come vedere i contenuti scaricati ed eliminarli?

Per trovare tutti i video scaricati, vi basterà recarvi nella libreria dei contenuti osservabili in offline andando alla voce Menu e poi Download. L’unica accortezza che dovrete avere è quella di effettuare il login al vostro account prima di avviare la riproduzione. Se, per esempio, doveste fare un viaggio in aereo, magari accedete prima di salire a bordo altrimenti potreste non beneficiare della visione in offline.

Per eliminare i contenuti già visti, vi basterà recarvi sempre nella sezione Download dell’applicazione, toccare un contenuto scaricato scorrendo verso sinistra e tappare la voce Elimina. Vedrete un messaggio di conferma dopo aver eliminato un film o una serie Tv e a quel punto toccate di nuovo su Elimina. È presente anche l’eliminazione automatica dei contenuti scaricati non appena si finisce di guardarli. Per abilitare questa funzione, basta andare su Menu, poi toccare su Altro e poi su Impostazioni. A questo punto attivate il pulsante Eliminazione automatica al completamento ponendolo su ON.

Cosa consigliamo di vedere

Paramount Plus è una fucina incredibile di contenuti sia nuovi che vecchi, ma potrebbe confondere gli utenti meno esperti per la grande quantità di materiale presente. Pertanto, ecco a voi una breve lista dei contenuti che dovete assolutamente vedere e che, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere sempre presenti nella piattaforma di streaming. Tra le serie, ad esempio, vi sono South Park, Halo, The Offer, Star Trek, Dexter, iCarly, Tulsa King, 1932, Circeo, That Dirty Black Bag e Corpo Libero.

Tra i film, invece, consigliamo Il padrino, Top Gun, Grease, Transformers, Mission: Impossible, Sonic, Terminator, 14 giorni e Ti mangio il cuore. Se anche questi non dovessero bastarvi, ogni mese vi aggiorniamo sulle nuove migliori uscite su Apple TV Plus sia dal punto di vista seriale che cinematografico.