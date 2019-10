Playagame Edizioni a Lucca Comics & Games 2019

Playagame Edizioni annuncia la propria presenza alla fiera Lucca Comics & Games 2019, in cui presenterà due nuovi giochi da tavolo.

L’edizione 2019 di Lucca Comics & Games si avvicina sempre più, e in questi giorni si susseguono gli annunci di partecipazione e presentazione di novità di tutti gli editori del settore ludico: oggi vediamo cos’ha annunciato Playagame Edizioni, casa editrice vincitrice del premio Miglior Gioco dell’Anno, l’anno scorso con Flamme Rouge (di cui potete leggere la nostra recensione).

Proprio in questi giorni nei negozi di settore molti giocatori stanno provando le due ultime novità di Playagame Edizioni ai relativi eventi di anteprima, Ice Team e Little Big Fish, i “fratellini” di uno dei bestseller di questo editore: Jurassic Snack.

Vediamoli insieme, nel dettaglio.

Ice Team

In Ice team, un gioco per due giocatori dagli otto anni in su, due squadre di orsi polari si sfideranno in una scivolosissima corsa senza precedenti, piena di sorprese, pericoli e pinguini. I giocatori, con il proprio team di orsi dovranno partecipare a una frenetica corsa in cui dovranno anche cercare di catturare il maggior numero di pesci possibile e proteggerli dalle grinfie della squadra avversaria. Ma dovranno essere molto prudenti, il ghiaccio è scivoloso e fragile e non ci sono appigli.

Little Big Fish

Tutti conoscono la legge della giungla, ma in pochi sanno quanto è dura la vita nell’oceano! In Little Big Fish i giocatori dovranno far crescere i propri pesci mangiando il plancton e cercando di sfuggire ai pesci dell’avversario, sfruttando gli antichi relitti adagiati sul fondo dell’oceano. Per vincere, i giocatori dovranno essere audaci e sfruttare il proprio senso tattico, far crescere i propri pesci trasformandoli da prede a cacciatori. Ma dovranno fare attenzione, il mare a volte riserva delle sorprese che non sempre sono piacevoli. Little Big Fish è un gioco per 2 giocatori dagli otto anni in su.

Presso lo stand CAR419 di Playagame Edizioni, nell’area Games del padiglione Carducci a Lucca Comics & Games 2019, oltre a queste due novità, disponibili in tutti i negozi e online dal 7 ottobre, i convenuti alla fiera potranno divertirsi a provare anche tutti i titoli più recenti, come Amul, Small Islands, Cryptid, Hokkaido (di cui potete leggere la nostra recensione) e il Gioco dell’Anno uscente Flamme Rouge.