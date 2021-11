Pokémon Gran Festa – Le carte più rare

Nonostante l’uscita della nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Pokémon Colpo Fusione, quella dedicata al 25esimo anniversario dei mostriciattoli tascabili, chiamata Gran Festa, è ancora molto venduta e le sue carte sono ancora ricercatissime, specialmente quelle fuori serie, omaggio delle vecchie espansioni.

Nel parlarvi di questo particolare set e di quello che vi si può trovare al suo interno, vedremo quali sono le carte più difficili da trovare e quelle che, al momento hanno un valore più alto.

Introduzione a Gran Festa

Gran Festa è un’espansione concepita per festeggiare il 25esimo anniversario di Pokémon ed è un po’ diversa rispetto a quelle tradizionali: i suoi booster pack contengono solo 4 carte e si possono trovare esclusivamente all’interno dei vari Bundle a tema o alle edizioni Ultra Premium e ai Set Allenatori Fuoriclasse. Il set è composto da 25 carte regolari più altrettante “Fuori Serie”, raffiguranti alcune perle miliari della storia del TCG di Pokémon provenienti dalle vecchie espansioni.

Oltre a ciò che è possibile trovare nei booster pack, saranno presenti ben 16 carte promozionali, trovabili esclusivamente all’interno dei vari prodotti dedicati al set e uniranno i Pokémon recenti con le più famose meccaniche provenienti dalle espansioni precedenti, come i Pokémon Light, i Pokémon Specie Delta (δ) e i Pokémon ☆ (Gold Star). Inoltre tutte le carte di Gran Festa sono olografiche, rendendo sicuramente più soddisfacente “spacchettare”, anche se le carte nei booster pack sono poche.

Le carte più rare e di valore

Come ogni espansione che si rispetti, anche Gran Festa contiene delle carte sicuramente più rare da trovare e che, quindi, hanno un valore decisamente più alto di altre. Alcune, inoltre, complice soprattutto la poca reperibilità di alcuni prodotti (come le Ultra Premium Box), se ne trovano davvero in pochissime copie, facendo alzare di molto il loro valore collezionistico (oltre che quello monetario). Vediamo quindi nel dettaglio le carte più interessanti e più rare che si possono trovare all’interno di Gran Festa.

Charizard

Come non partire con, forse, il Pokémon più amato dai fan? La leggendaria carta del Pokémon drago (anche se, in realtà, di tipo Drago non è) è sempre stata un vanto per tutti i collezionisti di giochi di carte collezionabili, in particolare la sua versione del set base “shadowless“, ovvero senza la particolare ombreggiatura posta sotto Charizard nelle edizioni successive per dare un senso di profondità. La versione del 25esimo anniversario è una delle fuoriserie più gettonate e presenta, oltre al logo caratteristico col volto di Pikachu dell’espansione, una particolare olografia “confetti” e al tatto sembra quasi zigrinata. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 120-150 € ed è, al momento, quella col valore più alto all’interno del set.

In Gran Festa abbiamo anche un’altra versione di Charizard ed è quella Gold Metal, che è possibile trovare solo ed esclusivamente all’interno dell’Ultra Premium Box, uno dei prodotti al momento introvabili a prezzo di listino e che può essere acquistato a non meno di 250€. Se, invece, vi interessa solo lo starter di fuoco, potete cavarvela con “solo” 150€, nel migliore dei casi.

Umbreon ☆

Nella sua versione regular, Umbreon ☆ è una delle carte col valore più alto di sempre (si aggira, infatti, sui 3000€ circa), poichè faceva parte di un particolare set, il Pop Serie 5, che veniva distribuito esclusivamente agli eventi Pokémon Organized Play e va perfettamente in coppia con un’altra Eevoluzione del set, ovvero Espeon ☆, anch’esso che si aggira su cifre importanti sopra i 1500€ . Quello che possiamo trovare all’interno di Gran Festa, facente parte delle fuori serie, non vale così tanto, ma continua a difendersi molto bene: se siete fortunati, lo potete trovare anche a 80€, ma si aggira facilmente attorno ai 100€. Non sarà come avere l’originale, ma è sicuramente un bel pezzo da collezione per tutti gli amanti del TCG di Pokémon.

Mew

Mew, il primo vero e proprio Pokémon leggendario, protagonista di numerose leggende metropolitane dei primi giochi per Game Boy, è presente in Gran Festa in ben due versioni, entrambi della serie regolare. Ma se uno lo si può comprato per pochi centesimi, l’altro, beh, ci vorrà sicuramente qualcosa di più. L’ultima carta delle regular è proprio un Mew in versione Shiny, e nonostante abbia un valore inferiore alle due precedenti, non lo troverete a meno di 50-60€ e sarà fondamentale per completare il vostro set di Gran Festa.

Shining Magikarp

I Pokémon Shiny (“iridescenti” o “cromatici” nei videogiochi) sono considerati molto rari all’interno della Lore del gioco, tanto che, per quanto riguarda il TCG, era possibile averne uno solo all’interno del proprio mazzo. E Shining Magikarp, insieme alla sua evoluzione Shining Gyarados, è stato uno dei primi ad essere introdotti nel gioco di carte collezionabili. Proveniente dall’espansione Neo Revelation, la cosiddetta “Carpa D’Oro”, nella sua versione originale e in buone condizioni, può raggiungere cifre ben sopra i 150€, ma se vi accontentate (si fa per dire) della sua ristampa di Gran Festa, potete portarvelo a casa con soli 40€ nella migliore delle ipotesi.

Il prodotto migliore per rapporto qualità/prezzo di Gran Festa è sicuramente il Set Allenatore Fuoriclasse (ETB), contenente 10 buste da quattro carte dell’espansione, 5 buste di espansione aggiuntive del TCG Pokémon, una carta olografica promozionale di Greninja ☆, 65 bustine protettive con il logo dei 25 anni di Pokémon e la coda a forma di fulmine, 45 carte Energia, una guida giocatore per l’espansione Gran Festa, il regolamento del TCG Pokémon, sei dadi segnalini danno, un dado lancia-moneta valido per le gare, due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas, un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto e una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online. Potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.