Poste Italiane ha deciso di celebrare il mondo degli anime con delle cartelle filateliche disponibili in edizione limitata. Il servizio postale italiano ha pensato di usare Naruto, Lupin III, Dragon Ball Z e One Piece come simbolo di questa iniziativa. I folder hanno un formato A4 a due ante ciascuna delle quali contiene, al suo interno, una cartolina postale personalizzata. Erano già state presentate in anteprima nel corso della Milan Games Week & Cartoomics 2022, ma le 3000 copie sono state messe in vendita solo da pochi giorni al prezzo di 12 euro (limite di acquisto massimo 10 copie per ordine).

Poste Italiane celebra gli anime con delle speciali cartelle filateliche

Ecco a voi i dettagli di ogni cartella rilasciati ufficialmente da Poste Italiane:

Naruto

Folder formato A4 a 2 ante, contenente due postal card.

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato dal 4 ottobre 1999 al 10 novembre 2014 su una rivista giapponese, per un totale di 15 anni di serializzazione. È stato tradotto e pubblicato in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga e con le sue oltre 250 milioni di copie, è diventato il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball.

Gli avvenimenti principali della storia ruotano attorno a tre personaggi principali: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno, i quali, dopo essersi diplomati all’accademia ninja, vengono inseriti in una squadra di quattro elementi denominata gruppo 7 o gruppo Kakashi, dal nome del quarto membro e maestro Kakashi Hatake.

Naruto, protagonista della storia, è un ragazzo piuttosto irruente e impulsivo. Viene evitato e disprezzato dalla maggior parte degli abitanti di Konoha poiché nel suo corpo è sigillata la Volpe a Nove Code, il demone che ha distrutto il villaggio. Al fine di ottenere il rispetto e la fiducia dei suoi compaesani, cresce in lui il sogno di diventare hokage, il ninja più forte del paese. Nel corso della storia imparerà nuove tecniche e abilità, diventando più forte, ma soprattutto più maturo e determinato.

Lupin III

Folder formato A4 a 2 ante.

La cartella filatelica dedicata a Lupin III, fumetto incentrato sull’omonimo personaggio Arsenio Lupin, ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punch, liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin di Maurice Leblanc. Dai fumetti sono state tratte varie trasposizioni, anime televisive e cinematografiche, lungometraggi live-action e tanto merchandising ispirato ai personaggi della serie.

La cartella, presentata in occasione della manifestazione Milano Comics and Games, il 17 e 18 settembre 2022, è arricchita dall’immagine della famosa FIAT 500 accanto a Lupin III e 2 postal card, affrancate con il francobollo della serie tematica “Made in Italy”, dedicato alla FIAT 500, emesso il 4 luglio 2007.

Dragon Ball Z

Folder formato A4 a 2 ante.

La seconda delle quattro cartelle filateliche dedicate alla serie Anime rappresenta l’anime Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, talvolta contratto in DBZ, è prodotta da Toei Animation, per la regia di Daisuke Nishio e tratta dal manga Dragon Ball di Akira Toriyama.

È la trasposizione animata della seconda parte del manga Dragon Ball, più precisamente dei volumi 17-42, i quali non si focalizzano più tanto sull’avventura alla ricerca delle sfere del drago come nella prima serie, ma si basano sul combattimento con nemici sempre più forti, al fine di salvare la Terra e addirittura l’intero universo.

Per affrancare le due Postal Card contenute nella cartella, proprio facendo riferimento alla rappresentazione tematica del combattimento, è stato scelto il “Francobollo dedicato alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)”, emesso il 21 giugno 2022.

One Piece

Folder formato A4 a 2 ante, contenente due postal card affrancate con:

1) Francobollo celebrativo del “Raduno delle Vele d’Epoca” di Imperia dell’11/09/2002

2) Francobollo ordinario appartenete alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Industria della Paglia di Firenze del 29/11/2014.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, diventato una serie su una famosa rivista giapponese di manga dal 1997. L’edizione italiana è curata dalla casa editrice Star Comics dal 2001. La storia di One Piece ripercorre le vicende di Monkey D. Rufy, un ragazzo che lascia la sua isola natale proponendosi di raggiungere il suo grande obiettivo: diventare il re dei pirati!

Monkey D. Rufy ha involontariamente mangiato un frutto del diavolo, diventando così un uomo di gomma con la capacità di allungarsi e deformarsi a piacimento. Raccogliendo attorno a se’ una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati. One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation.

In Italia la serie è stata inizialmente intitolata “All’arrembaggio” e ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni fino ad assestarsi sull’originale One Piece. Svariate compagnie ne hanno tratto merchandise di vario genere, come colonne sonore, videogiochi e giocattoli. One Piece ha goduto di uno straordinario successo entrando anche nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate.