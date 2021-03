Predator – arriva la nuova serie a fumetti Marvel

Dopo averne acquisiti i diritti pochi mesi fa, Marvel è pronta a lanciare una nuova serie a fumetti con protagonista Predator. Si tratta di una serie regolare in partenza il prossimo 9 giugno negli Stati Uniti che si aggiunge alla già annunciata Alien di cui trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato.

Predator – i dettagli della nuova serie a fumetti Marvel

Predator, questo semplicemente il titolo della nuova serie regolare in partenza a giugno, sarà scritta da Ed Brisson (Uncanny X-Men) con matite di Kev Walker (Doctor Strange) e sarà ambientata in un precisato futuro ma sarà in continuity con i film. Il lancio della serie sarà accompagnato da un corposo piano di copertine variant firmate fra gli altri da Leinil Francis Yu, Ryan Brown, Philip Tan, Rahzzah, Peach Momoko, David Finch, Inhyuk Lee, Ron Lim e Skottie Young.

La serie è descritta come violenta e come indimenticabile ma malinconico capitolo della saga con protagonista il cacciatore alieno. Avrà come protagonista una ragazzina che assisterà al massacro della sua famiglia da parte di uno yautja (la razza aliena comunemente nota come Predator). Anni dopo quella stessa ragazzina è un pilota di una nave che sta battendo disperatamente tutte le rotte conosciute e sconosciute. L’obbiettivo? Rintracciare lo yautja che ha massacrato la sua famiglia e vendicarsi.

Cosa accadrà quando un Predator da cacciatore diventa preda?

Alien e Predator, le serie a fumetti e le acquisizioni Disney

Alien e Predator venivano storicamente pubblicati dalla Dark Horse di cui la Marvel aveva già assorbito i fumetti di Star Wars e più recentemente quelli di Conan. Pochi giorni fa invece sempre la Marvel aveva annunciato la pubblicazione di storie a fumetti ambientate nell’universo di Warhammer 40K.

Attualmente i fumetti dei due franchise sono pubblicati in Italia da saldaPress.

Vi ricordiamo infine che, a seguito della più ampia acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, come precedentemente riportatovi, è anche in sviluppo una nuova serie TV con protagonista Alien.