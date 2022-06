Speciale Dungeons & Deejay

Dungeons & Deejay! Il podcast di gioco di ruolo di radio Deejay creato da Francesco Lancia è arrivato... ed il mondo del gdr non è più lo stesso! Come è nato il progetto? Come lo sta vivendo la community "dura e pura" del gioco di ruolo? Sopravviveranno i personaggi? Scopriamo tutto in live direttamente dal creatore del progetto!