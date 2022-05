State organizzando una vacanza, ma non sapete come passare il tempo mentre siete in viaggio soprattutto in aereo? La scelta ideale sarebbe quelle di recuperare serie TV o film che amici e conoscenti vi hanno consigliato, ma che non avete avuto il tempo di guardare. Ovviamente in molti casi non è possibile utilizzare la connessione del vostro device portatile, ma non vi preoccupate perché ormai quasi tutti i servizi di streaming consentono di scaricare contenuti sul proprio dispositivo per poterli poi guardare comodamente in modalità offline. In questo articolo vi parliamo di come scaricare film e serie TV da Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon.

Prime Video: tutti i segreti per lo streaming offline

Prime Video: i dispositivi supportati

Prime Video, infatti, consente il download di titoli presenti nel proprio catalogo, con tanto di possibilità di scaricare intere stagioni o singoli episodi per quanto riguarda le serie TV. Innanzitutto ricordiamo quali sono i dispositivi supportati dall’applicazione:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X

Lettori multimediali

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Come funziona?

Prima di passare alla spiegazione della procedura vera e propria per effettuare il download dei contenuti è importante ricordare che questi possono essere scaricati solo dall’applicazione ufficiale disponibile sia per i principali sistemi operativi per computer, come Windows 10 e successivi e macOS, sia Android e iOS presenti negli smartphone e nei tablet. Ciò significa che attraverso la versione Web di Prime Video, purtroppo, non è possibile procedere con il download dei contenuti per la visione in offline.

Poi vi consigliamo di non scaricare film e serie da Prime Video da PC su chiavetta USB perché sostanzialmente la sua utilità è molto limitata. Pur essendo un’operazione consentita tramite le impostazioni e il percorso di output per il download, non potete in alcun modo vedere i contenuti scaricati su altri dispositivi poiché, essendo protetti da DRM sono riproducibili solo sul dispositivo da cui provengono e solo tramite l’apposita applicazione di Amazon Prime Video.

Come se non bastasse i contenuti scaricati vanno visti entro una determinata data indicata sempre dall’applicazione, altrimenti scadono e vi ritrovereste con dei file inutili che vi occupano altrettanto inutilmente memoria nella chiavetta. Infine, per quanto riguarda la riproduzione offline di contenuti su un televisore, questa è possibile solo tramite adattatori appropriati e con appositi dispositivi supportati. Infatti al momento non è permessa la riproduzione tramite Chromecast o AirPlay.

Come scaricare i contenuti su Prime Video?

Per scaricare contenuti da Amazon Prime Video suddivideremo questa guida in due parti: la prima è per PC con Windows 10 o 11 o Mac e la seconda per dispositivi Android o iOS/iPadOS.

Download con Windows e Mac

Avviare l’applicazione del servizio sul computer dopo averla scaricata tramite Microsoft Store o Mac App Store .

. Una volta aperta effettuate il login usando il vostro account Amazon e, se fosse necessario, selezionata il vostro profilo. A questo punto cercati i contenuti che volete scaricare esplorando la sezione Home o cercando i vostri contenuti preferiti tramite l’apposita barra di ricerca o selezionando la voce Categorie presente nel menù laterale (su Mac è presente in alto).

o cercando i vostri contenuti preferiti tramite l’apposita barra di ricerca o selezionando la voce Categorie presente nel menù laterale (su Mac è presente in alto). Non appena trovate il contenuto di vostro interesse, cliccate sulla relativa locandina e sul pulsante Scarica contrassegnato da una freccia che indica verso il basso. Per quanto riguarda le serie TV il pulsante lo trovate in alto per scaricare un’intera stazione altrimenti accanto ai titoli per quanto riguarda i singoli episodi.

contrassegnato da una freccia che indica verso il basso. Per quanto riguarda le serie TV il pulsante lo trovate in alto per scaricare un’intera stazione altrimenti accanto ai titoli per quanto riguarda i singoli episodi. Si aprirà un’altra finestra che se espansa vi consente di scegliere la Qualità del download ed eventualmente anche la lingua dell’audio da scaricare tramite il menù Lingue audio.

ed eventualmente anche la da scaricare tramite il menù Lingue audio. A questo punto, cliccando sul tasto Avvia download, potrete scaricare il vostro contenuto preferito che andrà a salvarsi nella sezione Download.

Download con Android e iOS/iPadOS

Se state utilizzando un dispositivo Android oppure iOS/iPadOS la prima cosa che dovete fare è aprire l’applicazione di Prime Video (qualora non l’aveste, dovrete scaricarla da Google Play Store o da App Store).

Una volta aperta l’applicazione non dovrete fare altro che accedere al vostro account di Amazon, selezionare eventualmente il vostro profilo e individuare il contenuto che desiderate scaricare tramite la ricerca nella sezione Home o la selezione manuale.

o la selezione manuale. Appena avrete trovate il vostro contenuto preferito, non dovrete fare altro che premere sulla locandina relativa e sul tasto Scarica presente nella schermata che vi si aprirà. Questo si trova in alto per quanto riguarda film e serie complete, oppure accanto ai titoli se voleste scaricare singoli episodi.

presente nella schermata che vi si aprirà. Questo si trova in alto per quanto riguarda film e serie complete, oppure accanto ai titoli se voleste scaricare singoli episodi. Si aprirà un’altra finestra che se espansa vi consente di scegliere la Qualità del download ed eventualmente anche la lingua dell’audio da scaricare tramite il menù Lingue audio.

ed eventualmente anche la da scaricare tramite il menù Lingue audio. In conclusione, facendo tap sul tasto Avvia download, potrete scaricare il vostro preferito che andrà a salvarsi nella sezione Download.

Sempre dall’app Amazon Prime Video per dispositivi mobile è possibile attivare il Download automatico delle puntate di una serie TV, così da sfruttare la connessione più veloce (per esempio il Wi-Fi di casa o un hotspot Wi-Fi) per scaricare subito le puntate mancanti. Per attivare questa funzionalità, basta seguire queste fasi:

Aprire l’applicazione su Android, iOS o iPadOS

Andare sul menù Area Personale

Premere in alto a destra l’icona a forma di ingranaggio

Aprire il menù Streaming e download dove comparirà la voce Download automatico

Una volta aperta la schermata, va attivato il selettore accanto alla voce Download automatico. A questo punto si può scegliere il numero di episodi da scaricare automaticamente e, per risparmiare spazio nella memoria del dispositivo, non dimenticate anche di attivare l’interruttore accanto alla voce Elimina gli episodi visti.

Come vedere i contenuti scaricati e come eliminarli?

I contenuti scaricati sono presenti alla voce Download presente nel selettore in basso (è contrassegnato da una freccia verso il basso all’interno di una sorta di contenitore). Una volta dentro, vi basterà premere su Play e il film o la serie TV scaricata partirà in automatico. Se, invece, doveste avere dei ripensamenti o voleste eliminare un contenuto già visto, vi basterà entrare nella stessa sezione dell’applicazione e premere sul pulsante Modifica. Qui, dopo aver selezionato il/i contenuto/i da eliminare, potrete premere il tasto Elimina situato in basso e il gioco è fatto.

Cosa consigliamo di scaricare

Prime Video è una fucina incredibile di contenuti, ma potrebbe confondere gli utenti meno esperti anche perché, a volte, alcuni tendono a scomparire al termine dei diritti di riproduzione. Pertanto, ecco a voi una breve lista dei contenuti che dovete assolutamente vedere e che, salvo casi eccezionali, dovrebbero essere sempre presenti nella piattaforma di streaming. Tra le serie TV consigliamo assolutamente: Jack Ryan, Carnival Row, Reacher, The Boys, Upload, Utopia, Good Omens, La Ruota del Tempo, Hunters, Them, Hanna e Tales from the Loop.

Per quanto riguarda i film, invece, Bombshell, Un piccolo favore, Jack Reacher, The Mauritanian, Anni da cane, Gone Girl, Sir Gawain e il cavaliere verde, La grande scommessa, I am Greta, Pride, Favolacce, The Report, Beautiful boy e Dogman. Se anche questi non dovessero bastarvi, ogni mese vi aggiorniamo sulle nuove migliori uscite su Amazon sia dal punto di vista seriale che cinematografico.