Prop Culture: ecco la nuova serie sul Cinema targata Disney Plus

Un’ entusiasmante novità per i cinefili incalliti arriva direttamente da Disney Plus che rilascerà a maggio una nuova serie dedicata al Cinema, Prop Culture.

La Walt Disney, di certo considerata la Fort Knox dei manufatti cinematografici, vedrà il conduttore Dan Lanigan intento a esplorare gli archivi segreti degli studios, alla ricerca di oggetti di scena e delle scenografie che hanno inderogabilmente fatto la Storia del Cinema e della casa di Topolino.

Nel corso degli otto episodi -che saranno rilasciati tutti lo stesso giorno-, Lanigan si avventurerà tra inestimabili reperti di scena presenti in pellicole come i Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera, Mary Poppins, Tron, The Nightmare Before Christmas , The Muppet Movie, The Chronicles of Narnia: The Lion the Witch and the Wardrobe e Honey, I Shrunk The Kids.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Entertainment, la serie proverà a osservare i classici titoli Disney da un’angolatura del tutto nuova, con l’obiettivo di scoprire come gli oggetti di scena abbiano fortemente contribuito a rimodellare o persino creare alcuni dei momenti più magici del nostro collettivo immaginario cinematografico.

Il protagonista dello show, Dan Lanigan, che è anche un accanito collezionista tanto da possedere pezzi rari che appartenevano a set come quelli di Star Wars o Chi ha incastrato Roger Rabbit, in merito a Prop Culture ha dichiarato che:

Ho lavorato nella produzione televisiva per un po’. Nel frattempo, ho collezionato oggetti di scena, costumi originali e cimeli cinematografici per oltre 20 anni. Mi è sembrato però che ci fossero molte persone che hanno fatto un sacco di lavoro straordinario, e che non si puntassero mai i riflettori su di loro. Ho pensato che sarebbe stato bello fare uno show che li celebrasse. Anche se lo show si chiama Prop Culture e nella serie ci concentreremo su questi oggetti di scena, si tratta in realtà delle persone dietro questi oggetti.