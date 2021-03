PSA sospende momentaneamente la valutazione delle carte

PSA (Professional Sports Authenticator) è una compagnia che si occupa della valutazione e dell’autentificazione delle principali collezioni di carte collezionabili, che ha deciso in questi giorni di sospendere momentaneamente il servizio a causa dell’incredibile mole di lavoro che si è ritrovata a dover fare.

La compagnia, infatti, specifica di aver ricevuto, negli ultimi tre giorni, un numero di carte che di solito riceve nell’arco di tre mesi e si è quindi vista costretta a sospendere momentaneamente i propri servizi, in modo tale che riesca ad evadere tutti gli ordini arretrati.

Nel corso dell’ultimo anno, molte persone hanno riscoperto le proprie collezioni, complice soprattutto l’emergenza sanitaria che le ha costrette a rimanere in casa. Alcuni si sono addirittura ritrovati un vero e proprio tesoro tra le mani e facendole valutare e autenticare da compagnie apposite (proprio come PSA) si ha la possibilità di aumentarne addirittura il valore.

PSA è la società di autenticazione e classificazione di carte collezionabili di terze parti più grande e affidabile al mondo e dalla sua nascita nel 1991, ha certificato oltre 40 milioni di carte e oggetti da collezione con un valore dichiarato cumulativo di oltre un miliardo di dollari.

Si pensi che un Black Lotus, una delle carte più rare e costose di Magic: The Gathering, “gradato” da PSA con un valore di 10 (quindi in condizioni perfette) è stato battuto all’asta per oltre 500 mila dollari e che subito dietro si lui, nella classifica delle carte con valutazione ufficiale vendute a prezzo più alto, abbiamo un Charizard, anche questo valutato 10, venduto a “soli” 350 mila dollari.

Questo per far notare che il mercato delle carte da collezione è molto florido ed è comprensibile che le persone vogliano che queste siano valutate e certificate da aziende come PSA, che forniscono un ottimo servizio per tutti i collezionisti del settore.