QDSS e la caccia al tesoro più grande d’Italia

Questo periodo non è roseo per nessuno di noi. Dagli ultimi decreti rilasciati dal Governo dovremo rimanere in casa fino a nuovo ordine e uscire solo ed esclusivamente per commissioni urgenti o per fare la spesa, con un’adeguata autocertificazione a carico. Tutto ciò non è affatto facile, per nessuno di noi. In questo clima di noia, paura ma soprattutto speranza, i ragazzi di Quei Due Sul Server (QDSS): Nicola Palmieri (aka Redez) e Mario Palladino (aka Synergo) hanno organizzato una nuova caccia al tesoro che si prefigge essere, la più grande d’Italia.

La prima stagione del contest fatta l’anno scorso, ha visto la partecipazione di ben 15.000 persone impegnate nella ricerca di una sola password, con indizi disseminati per il web. Oltre 184.000 tentativi effettuati e un solo vincitore. Quest’anno a differenza dell’edizione precedente, ci saranno più enigmi da risolvere e ognuno di essi, avrà un vincitore, con tanto di classifica divisa per Regioni.

La caccia al tesoro partirà domani, venerdì 20 marzo sul sito ufficiale QDSSClub. Sarà possibile attraverso il forum del portale, aiutarsi a vicenda sulla risoluzione dei Quiz, creare team e riuscire a vincere l’ambito premio (che i ragazzi vogliono tenere nascosto ancora per un po’). Ognuno sarà messo di fronte a un numero base di indovinelli da svolgere consecutivamente in diverse ore dal giorno di lancio. Ogni partecipante avrà tutti i tentativi che vuole per provare a risolvere gli enigmi, ci si potrà imbattere in un’analisi testuale, o il capire dove o quante volte è stata inserita una specifica parola o numero. Le azioni da poter compiere saranno tantissime, e smuoveranno sicuramente la nostra materia grigia!

Questa risulterà essere sicuramente una bella occasione per stare tutti insieme e unirsi con uno scopo comune: sconfiggere i ragazzi di QDSS. Pensate di farcela in 2 milioni? Ora che l’Italia intera è unita contro un male invisibile e comune, è ora di unirsi anche per battere in astuzia ogni difficoltà e quiz messo a disposizione dagli intrepidi ragazzi di QDSS.

Siete pronti all’azione?