Recensione Bonelli Kids – Il Gioco di Carte: chi la spunterà tra Zagor e Martin Mystère?

Recentemente abbiamo intervistato gli autori di Bonelli Kids e abbiamo avuto modo di provare il nuovissimo Bonelli Kids – Il Gioco di Carte, edito da Pendragon Game Studio e basato sull’omonima serie per bambini di Sergio Bonelli Editore, ideata da Luca Bellini e Luca Borsa e illustrata da Luca Bertelè.

Bonelli Kids: il gioco

Bonelli Kids – Il Gioco di Carte è un gioco competitivo per due persone, dai 10 anni in su, in cui le versioni “Kids” di Zagor e Martin Mystère si contendono alcuni albi storici delle due testate di riferimento, cercando di ottenerne il più possibile.

Il gioco è articolato a turni, durante i quali un giocatore stabilisce, tra i tre albi presenti sul tavolo di gioco, quello di cui vuole impadronirsi. I giocatori devono decidere quante carte, fino ad un massimo di 3 tra quelle che hanno in mano, vogliono giocare per aggiudicarsi l’albo. I giocatori mostrano le carte scelte e risolvono le abilità e i punteggi associati.



A questo punto il giocatore in svantaggio, potrà decidere di aggiungere delle Carte Rinforzo, per cercare di superare il valore numerico dell’avversario ed aggiudicarsi l’albo.

Il gioco proseguirà in questo modo fino a che non verranno pescate dal mazzo degli albi 2 carte speciali “The End”, che mettono fine alla contesa che viene vinta dal giocatore che ha accumulato più punti.

Bonelli Kids: i mazzi

I giocatori si sfidano utilizzando due mazzi, uno dedicato a Zagor e uno dedicato a Martin Mystère, che rispecchiano nel gameplay il carattere dei personaggi a cui sono ispirati. Nel caso di Zagor il suo mazzo predilige una forza offensiva diretta, da vero eroe d’azione, mentre il mazzo di Martin prediligerà un utilizzo più tattico delle carte del suo mazzo, più portato all’utilizzo di combo ed oggetti speciali.

Un’altra particolarità di questi due mazzi è rappresentata anche dal numero di carte massime che una persona può tenere in mano: il mazzo Zagor permetterà di avere 6 carte, mentre quello di Martin darà diritto ad averne 8.

Bonelli Kids: le carte albo

Le carte albo rappresentano la posta in gioco che i giocatori dovranno contendersi per vincere la partita. Queste carte raffigurano le copertine storiche Bonelli ma interpretate nello stile giocoso tipico di Bonelli Kids.

Il mazzo delle carte albo si compone di 22 albi diversi, ma la versione ironica delle copertine non sarà l’unica particolarità di questo mazzo. Sul retro di ogni carta è posto un codice QR che se inquadrato mostrerà la copertina originale, permettendo così di godere a pieno sia dell’artwork originale che della bravura di Bertelè nel reinterpretarlo.

Qualche considerazione sul gioco

In seguito alla nostra prova di Bonelli Kids – Il Gioco di Carte siamo rimasti impressionati in modo positivo dal sistema di gioco, che si caratterizza per semplicità ed immediatezza, risultando così di facile comprensione sia per i bambini, sia per un pubblico che non è abituato a questo genere di intrattenimento.

Il gioco è piacevole anche per chi non è appassionato di fumetti Bonelli, ma riteniamo che una maggiore conoscenza dei personaggi e del mondo dei Bonelli Kids sia necessaria per apprezzare appieno questa esperienza.



Speriamo che nel futuro altri mazzi di Bonelli Kids – Il Gioco di Carte possano vedere la luce, perché il gioco, allo stato attuale per quanto interessante, potrebbe scontare una longevità ridotta. La linea Bonelli Kids presentata tanti personaggi celebri, da Nathan Never a Mister No ai protagonisti di Orfani e quindi confidiamo in sviluppi interessanti.