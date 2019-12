10 regali brutti da regalare alle persone che odi

Che bello il Natale! Con il suo calore, la sua gioia, le sue innumerevoli occasioni all’insegna della pace e dell’amore per il prossimo. Un momento dell’anno che si attende a lungo e che si contraddistingue sempre per la sua spensierata voglia di diffondere fratellanza e amore in ogni cuore… più o meno. Perché lì dove c’è la gioia c’è spesso anche quel parente incredibilmente molesto, che arriva in famiglia in ritardo e si siede a tavola solo per fare domande sgradite o indesiderate. “Pazienza” ci si dice facendo spallucce, perché a Natale “bisogna essere tutti più buoni”. “Ok”, rispondiamo noi, ma c’è un limite a tutto.

Non bastasse quello zio avvinazzato capace di rovinare qualunque occasione, a Natale ci sono altre varie categorie indigeste che meriterebbero proprio una lezione. Dal lontano parente che, puntualmente, ti “premia” della sua compagnia regalandoti un paio di calzini (o peggio), a quell’amico che ogni anno ti assilla perché pretende che tu gli regali qualcosa, salvo poi restituire il favore con un pensierino riciclato figlio di chissà quale svendita in strada. Insomma, di gente pronta a rovinarci le feste ce n’è a bizzeffe ma per vostra fortuna siamo qui pronti a darvi una mano anche quando si tratta di vendetta (dolce, dolcissima vendetta).

Messe da parte le orecchie a punta e i cappellini con campanelle vestiti fino ad ora, il nostro team di Natale si è sbizzarrito nel cercare alcune delle peggiori idee regalo presenti su Amazon, così da confezionare per voi una bella lista con 10 articoli così brutti che si fatica a credere che qualcuno li abbia messi in vendita. Eppure esistono, sono acquistabili e arriveranno a casa vostra giusto in tempo per rovinare le feste a qualcuno. Abbiamo selezionato per voi solo il meglio del meglio del peggio del peggio, con la risultante di 10 articoli di rara bruttezza, capaci anche di competere con qualunque sciarpa infeltrita e scaldacollo fatto a mano. Dunque, siete pronti? Questi sono “10 regali brutti da regalare alle persone che odi”, ovviamente non ci prenderemo alcuna responsabilità in caso di litigi, botte, divorzi, decorsi ospedalieri e reati annessi.

10 regali brutti da regalare a Natale

Un libro, ma più che altro una vera e propria Bibbia sulle flatulenze del mondo animale. Scritto dagli zoologi Nick Caruso e Dani Rabaiotti, “Fa le puzze? La guida definitiva alla flatulenza animale” è nulla più che un libro che racconta delle abitudini biologiche di gran parte delle creature del mondo animale, scritto e illustrato per risolvere molti dei grandi misteri della zoologia quali: “ma i serpenti scoreggiano?” e simili. Se avevate dubbi su forma, colore o consistenza delle feci di un rettile, di un mammifero o anche solo del vostro cane, allora questo libro vi fornirà ogni risposta. Un classico del natale incartato con odio.

Un altro raffinato pezzo della letteratura moderna: sostanzialmente si tratta di un libro da colorare contenente 50 insulti raffinatamente decorati, pensato appositamente come pensiero affettuoso per una persona particolarmente sgradita. Disegni ben fatti, retro di ogni pagina nero per evitare macchie o sbavature e persino carta di buona qualità: un regalo come si deve fatto con il cuore da personcine davvero a modo.

Cosa si regala a qualcuno che ha tutto? Semplicemente “Niente”, che non è il niente, ma è comunque qualcosa. Niente è infatti un oggetto che non serve a nulla, che non contiene nulla e che non ha altro scopo che non fare niente. In accoppiata ad un sacco di tempo libero, Niente diventa la parafrasi perfetta di una vita gettata alle ortiche ed è forse l’acquisto peggiore che possiate fare per qualunque motivo che non sia esso stesso il niente. Ora, se questa descrizione del prodotto non significa niente, allora non preoccupatevi, è perfetta per descrivere Niente.

Si definisce “Jacopus Sampietrus” quella specie di scarabei che abitualmente accumula sterco animale in forma di sfere, utilizzate per spostare rapidamente il cibo e per proteggere le proprie nidiate. Comunemente noti come “scarabei stercorari”, queste simpatiche creature si crogiolano nelle feci e letteralmente vi nascono, passando la propria vita a trasportare pallette di sterco dai propri terreni di raccolta sino alle loro tane. Ora, se pensate che suddetta descrizione sia compatibile anche con qualcuno che odiate oltremodo, allora sappiate che quei geni di Trudi hanno ben pensato che valesse la pena mettere in commercio un peluche dedicato a questa operosa meraviglia del mondo animale. Disponibile anche il peluche a forma di zecca.

Come umiliare qualcuno particolarmente appassionato di mare o di pesca? Che domande! Costringendolo a indossare un paio di sandali in plastica spessa a forma di pesce. Antitesi di bellezza, stile ed eleganza, questi ittici accessori per i piedi sono tra le cose più brutte, inutili e insensate che si possano trovare in rete e non troviamo ragione migliore per consigliarvele. Regalatele alla persona che odiate e siamo certi che non si farà vedere mai più. Ottimi anche come utensili da lancio.

Camicia a maniche corte con gatti tacos | a partire da 15,99€

Creata in una fabbrica nascosta in una grotta del tutto priva di luce, e progettata da un team di sarti privi di qualunque senso estetico, questa camicia è semplicemente brutta e rappresenta dei gatti con il corpo da tacos messicani. Perché? Nessuno lo sa, ma quel che conta è che può costituire un perfetto regalo sgradevole, a meno che chi la riceva non sia davvero impermeabile al concetto di bellezza. Davvero, non c’è alcun motivo per acquistarla se non per regalarla a qualcuno che odiate dal profondo del vostro cuore.

Quando si vuole insultare il prossimo non sempre le parole riescono ad esprimere appieno il turbinio di emozioni sperimentato dai nostri sentimenti. A volte vorresti dire a quella persona il peggio che puoi, ma riuscirci è difficile. Ci sono in ballo sentimenti, emozioni, limiti lessicali ed anche una buona dose di buona educazione. Ecco perché questo cappello è così prezioso all’interno di questa lista: regalarlo risolverà la vostra scarsa capacità di insultare il prossimo grazie alla sua sintetica ma efficiente capacità di descrivere qualunque persona lo indossi.

Una felpa davvero brutta | a partire da 12,99€

Una volta le “ugly sweater”, ovvero i “maglioni brutti”, erano un qualcosa che potevi trovare in certi negozi particolarmente disperati, i cui capi di abbigliamento venivano progettati da quegli stessi maestri della sartoria che avrebbero potuto progettare la succitata camicia gatto tacos. Poi, un po’ grazie ai geek, un po’ grazie alla rete, gli ugly sweaters sono diventati una moda, ed indossare un maglione davvero brutto, specie per Natale, non è più così imbarazzante. Per fortuna c’è ancora chi fa maglioni brutti e pessimo gusto senza dover per forza inseguire la moda, come è il caso di questa pregevole stampa, atta a rievocare le fattezze di un uomo particolarmente villoso e in ghingheri per il Natale. Un maglione che è anche un insulto, che è anche una pugnalata negli occhi: 3 al prezzo di uno.

Quale modo migliore di passare la serata della vigilia che un meraviglioso gioco da tavolo in ci si ci diverte ad afferrare al volo un piccolo e maleodorante tronchetto marrone? Pensato da Mattel per i bambini di oggi, Acchiappa la cacca è tra i best seller della sua categoria su Amazon, la qual cosa lo farà anche apparire come un regalo apprezzabile e particolarmente pop. Voi però saprete la verità: augurare a qualcuno di divertirsi a raccogliere feci volanti non è un complimento, semmai un supplizio dantesco. Ma tant’è, è il pensiero che conta!

Altro raffinatissimo capo di abbigliamento, questo marsupio è stato progettato per somigliare ad un villoso rotolo di pancetta, così da dare ancor più fascino ad un capo di abbigliamento, il marsupio appunto, che speravamo scomparisse nell’oblio delle (tante) pessime scelte fatte negli anni ’90 in tema di abbigliamento, tornate invece di moda con lo stesso piacere con cui ogni anno ritorna l’influenza ed i disagi annessi. Con premesse simili, quale regalo migliore per il vostro nemico del cuore?

