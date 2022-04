Lo slittamento del film diretto da Andy Muschietti, previsto originariamente per quest’anno, ha cambiato le carte in tavola in casa Warner. A quanto pare è stata anche rimandata l’uscita del fumetto prequel di The Flash, una miniserie in tre numeri che avrebbe fatto da tie-in al progetto cinematografico.

The Flash: rimandata l’uscita del fumetto prequel

Inizialmente si era diffusa la voce di una cancellazione del fumetto, dovuta ai recenti avvenimenti che hanno coinvolto Ezra Miller, ma l’artista Jan Ferreyra ha voluto smentire il tutto sui social, spiegando come sia stato soltanto rimandato a data da destinarsi per evitare un gap temporale elevato con l’uscita del film.

Il fumetto, intitolato The Flash: The Fastest Man Alive, sarebbe dovuto uscire il 26 aprile, facendo da apripista al film vero e proprio in arrivo a novembre. La Warner ha poi deciso di spostarlo di un anno, fissando la nuova data al 23 giugno 2023.

Nope, it will be printed later this year, so there won't be such a gap between the comic and the movie. — Juan Ferreyra (@juaneferreyra) April 12, 2022

La storia del fumetto prende il via dopo gli avvenimenti di Justice League: Barry Allen si trova a dover affrontare una nuova minaccia criminale a Central City e chiederà aiuto a Batman (la versione di Ben Affleck).

Si era diffusa voce di un meeting d’emergenza volto a mettere in pausa il futuro di Ezra Miller nei panni di Flash, poi smentita dalla Warner. Almeno per il momento, dunque, non sembrerebbe esserci provvedimenti nei confronti dell’attore, arrestato alle Hawaii per condotta disordinata.

The Flash porterà sul grande schermo gli effetti del multiverso in casa DC: Michael Keaton tornerà a essere Batman e Ben Affleck chiuderà definitivamente la sua esperienza nei panni del cavaliere oscuro. Il materiale di partenza sarà il noto fumetto Flashpoint.

Non è da escludere un cameo del Flash interpretato da Grant Gustin nella serie TV della CW e che già aveva incontrato Ezra Miller in Crisi su Terre Infinite.