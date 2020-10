Robert Downey Jr. vuole un universo su Sherlock Holmes

Robert Downey Jr. vuole creare un universo cinematografico a tema Sherlock Holmes simile al Marvel Cinematic Universe (MCU). Durante un’intervento al Fast Company Innovation Festival, Robert Downey Jr e sua moglie, nonché produttrice, Susan hanno esposto la loro visione di un mistey-verse, che includerebbe sia film che spettacoli televisivi.

La coppia ha affermato che attualmente non c’è un vero e proprio universo cinematografico incentrato sui racconti del mistero e che, essendo Conan Doyle il maggior esponente delle storie mistery, sia giunta l’ora di crearne uno proprio basandosi sui suoi personaggi. Susan Downey ha aggiunto che potrebbe essere interessante prendere i personaggi secondari del terzo film di Sherlock Holmes, attualmente in produzione, e trasporli nel panorama televisivo, iniziando a vedere cosa potrà costruire Warnermedia con HBO e HBO Max. Robert Downey Jr. ha sottolineato come il suo intento non sia quello di emulare il MCU, che lo ha visto protagonista nel 2008 con Iron Man, o qualunque altro franchise di HBO basato sui racconti del mistero, come ad esempio Perry Mason.

Susan Downey ha affermato che aver avuto la possibilità di vedere da vicino l’universo Marvel svilupparsi negli ultimi dieci anni è stata un’esperienza inestimabile, che ha permesso ai coniugi di imparare al pari di una master class. Rober Downey Jr. ha affermato:

Quello che ho visto sono stati inizi molto umili, esiti molto incerti, un sacco di assunzione di rischi creativi, ma c’era anche un algoritmo al potenziale

Fino ad ora, escluso il MCU, tutti i tentativi di costruire universi narrativi si sono rivelati fallimentari. Possiamo citare DCEU, Monsterverse della Legendary Entertainment, con Godzilla e King Kong, e l’Universo Oscuro, che avrebbe dovuto includere Frankenstein e Dracula. Attualmente non ci sono ancora progetti per questo nuovo universo del mistero basato su Sherlock Holmes al di là di Sherlock Holmes 3, attualmente in sviluppo, che debutterà nelle sale il 22 Dicembre 2021.