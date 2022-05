Il tennis internazionale continua con il Roland Garros 2022. Il prestigioso torneo di Parigi, noto anche come l’Open di Francia è uno dei tornei di tennis più attesi e celebrati. Quest’anno ci aspettiamo di vedere un torneo molto combattuto, e non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà il nostro Matteo Berrettini.

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner sono gli altri grandi nomi che molto probabilmente si conterranno l’ambito trofeo il cui detentore per l’edizione del Roland Garros 2021 è Novak Djokovic. Di quest’ultimo si è discusso tanto a causa delle vicende dell’Australian Open, da cui il tennista è rimasto escluso a causa del suo rifiuto di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid 19. Però, alla fine, il campione è stato ammesso e inserito ufficialmente nel roster del Rolkand Garros.

Credits: Pixabay, Thierry Milherou

Tuttavia, dato che il governo francese ha deciso di rimuovere l’obbligo delle mascherine all’aperto e del super green pass, sembra proprio che vedremo il campione uscente provare a bissare il successo dell’anno scorso.

Sembra, inoltre, che non mancheranno i giocatori russi, sebbene la Federazione abbia deciso che non gareggeranno sotto il nome né sotto la bandiera della Russia e della Bielorussia. Sul fronte femminile, invece, vedremo la campionessa uscente Barbora Krejcikova e Anastasia Pavlyuchenkova sfidarsi di nuovo?

Manca ancora del tempo prima dell’evento, ma possiamo già aspettarci dei match di tutto rispetto.

Roland Garros 2022 – Luogo, data, calendario

Il Roland Garros (Open di Francia) si terrà dal 22 maggio al 5 giugno 2022 allo Stade Roland Garros di Parigi, come tutti gli anni. La finale maschile è prevista per il 5 giugno, mentre le finali femminile e maschile misto per il giorno precedente.

Ecco le partite di oggi, 26 maggio 2022

Campo Philippe Chatrier – Ore 12:00:

Laslo DJERE (SRB) vs Daniil MEDVEDEV (—) [2]

Madison KEYS (USA) [22] vs Caroline GARCIA (FRA)

Gilles SIMON (FRA) vs Steve JOHNSON (USA) – Dalle 20:45

Alizé CORNET (FRA) vs Jelena OSTAPENKO (LAT) [13]

Paula BADOSA (ESP) [3] vs Kaja JUVAN (SLO)

Pedro CACHIN (ARG) vs Hugo GASTON (FRA)

Iga SWIATEK (POL) [1] vs Alison RISKE (USA)

Zdenek KOLAR (CZE) vs Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4]

Leolia JEANJEAN (FRA) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [8]

Frances TIAFOE (USA) [24] vs David GOFFIN (BEL)

Simona HALEP (ROU) [19] vs Qinwen ZHENG (CHN)

Andrey RUBLEV (—) [7] vs Federico DELBONIS (ARG)

Aleksandra KRUNIC (SRB) vs Veronika KUDERMETOVA (—) [29]

Miomir KECMANOVIC (SRB) [28] vs Alexander BUBLIK (KAZ)

Camila GIORGI (ITA) [28] vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

Daniel EVANS (GBR) [29] vs Mikael YMER (SWE)

Jessica PEGULA (USA) [11] vs Anhelina KALININA (UKR)

Marton FUCSOVICS (HUN) vs Marin CILIC (CRO) [20]

Danielle COLLINS (USA) [9] vs Shelby ROGERS (USA)

Jannik SINNER (ITA) [11] vs Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) vs Danka KOVINIC (MNE)

Ilya IVASHKA (—) vs Cristian GARIN (CHI)

Holger RUNE (DEN) vs Henri LAAKSONEN (SUI)

Fernanda CONTRERAS GOMEZ (MEX) vs Daria KASATKINA (—) [20]

Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [22] vs Mackenzie MCDONALD (USA)

Ekaterina ALEXANDROVA (—) [30] vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

Lorenzo SONEGO (ITA) [32] vs Joao SOUSA (POR)

Casper RUUD (NOR) [8] vs Emil RUUSUVUORI (FIN)

Katie VOLYNETS (USA) vs Elena RYBAKINA (KAZ) [16]

Marco CECCHINATO (ITA) vs Hubert HURKACZ (POL) [12]

Madison BRENGLE (USA) vs Aryna SABALENKA (—) [7]

I diritti televisivi per il Roland Garros sono stati acquisiti da Eurosport, che li deterrà fino al 2026. Dunque, se vorrete seguire il torneo francese di tennis, dovrete avere accesso a Eurosport 1 e Eurosport 2. A tale scopo, ci sono varie opzioni.

Now TV

Eurosport 1 e 2 sono disponibili sul pacchetto Now TV Sport. Fino al 2022, il pacchetto include diversi tornei tennistici, inclusi appunto il Roland Garros e il Wimbledon.

Attiva Now TV

Sky

Il pacchetto base consente di accedere ai canali 201 e 202, rispettivamente per guardare Eurosport 1 ed Eurosport 2, che copriranno l’intero evento del Roland Garros 2022. Al momento, Sky propone un mese di abbonamento in prova insieme al catalogo Netflix.

Attiva Sky

Amazon Prime Video (Channels con Discovery+ Intrattenimento & Sport)

L’abbonamento Prime Video consente di aggiungere dei canali speciali all’interno del programma Channels, come Discovery+ Intrattenimento + Sport, che include la possibilità di seguire il Roland Garros 2022 e altri eventi sportivi.

Amazon Prime Video con Discovery+ Intrattenimento e Sport: €3,99 Prime (prova gratuita di 30 giorni) + €7,99 Discovery+ al mese

Se non avete mai sottoscritto Prime Video, potrete attivare 30 mesi di prova gratuita e pagare solo €7,99 al mese di Discovery+. Potrebbe essere un ottimo modo di seguire l’Open di Francia e risparmiare, soprattutto se non vi interessa seguire altri eventi sportivi, con il vantaggio di un mese di Amazon Prime che vi garantisce la spedizione gratuita e veloce per qualsiasi ordine effettuato su Amazon, l’accesso a giochi gratuiti per PC di Prime Gaming (i giochi restano a voi anche se disdite Prime), ebook gratuiti e molto altro.

Attiva Prime Video

Eurosport

Con servizio in streaming di Eurosport, potrete seguire il Roland Garros e molti altri eventi sportivi. I piani di abbonamento sono tre:

Mensile: €7,99 al mese

Annuale: €4,99 al mese

Pass annuale: €49,90 al mese

I costi non sono esattamente economici e, se li sommate ad altri abbonamenti che potreste avere, potrebbe non essere l’ideale.

Attiva Eurosport

Discovery+ | Pass Intrattenimento + Sport

Discovery+ offre un pass combinato con intrattenimento e sport (a cura di Eurosport), che vi consentirà di seguire il Roland Garros e altri eventi.

Pass annuale: €29,90 anziché €69,90

Attiva Discovery+ Intrattenimento + Sport

DAZN

DAZN trasmetterà il Roland Garros 2022 grazie alla partnership con Eurosport. La piattaforma, infatti, include anche Eurosport 1 e Eurosport 2, andando ad arricchire notevolmente l’offerta sportiva dedicata ai propri abbonati. DAZN, infatti. offre un palinsesto sportivo davvero notevole, incluso il Football Americano, dunque se siete appassionati di sport a 360°, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a quanto offerto. Potete abbonarvi a €29,90 al mese e disdire quando volete senza obblighi.

Attiva DAZN

TIM Vision

Anche TIM Vision offre un pacchetto Calcio e Sport che include DAZN ed Eurosport, con la possibilità, dunque di seguire il Roland Garros. Oltre al pacchetto Calcio e Sport, è presente il pacchetto Intrattenimento con Netflix e Disney Plus, oppure il pacchetto Gold che include sia lo sport che l’intrattenimento.

Attiva TIM Vision

Come guardare il Roland Garros dall’estero

Se vi trovate all’estero per motivi di lavoro o di studio ma volete seguire il Roland Garros 2022 con commento in italiano, dovrete collegarvi alle piattaforme di streaming che trasmetteranno l’evento tramite una VPN. Grazie ai servizi di Virtual Private Network, infatti potrete sbloccare i contenuti geolocalizzati, impostando la vostra connessione come se provenisse dall’Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato.

Come guardare il Roland Garros in diretta streaming GRATIS

Sempre utilizzando una VPN, potrete accedere a France TV Sport, una delle emittenti francesi ufficiali del Roland Garros 2022. Purtroppo, il servizio è in sola lingua francese ed è accessibile solo dalla Francia, di conseguenza dovrete utilizzare una VPN per usufruire del servizio. L’aspetto positivo, però, è che non occorre registrarsi, dato che viene trasmesso tutto in chiaro.

Abbiamo stilato per voi una top 3 delle migliori piattaforme di VPN oggi sul mercato, per aiutarvi a scegliere quella più adatta a voi.

Se volete approfondire l’argomento, invece, vi invitiamo a leggere i nostri articoli Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve.