Le serie TV nuove e cancellate – Febbraio 2021

Quali serie Tv usciranno a Febbraio 2021? Gennaio è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato l’inizio del nuovo anno ancora ricco di incertezze. Le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che anche l’inizio del 2021 è stato diverso dal solito, per cercare di non abbatterci nuovamente moralmente, ecco che anche a febbraio non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Febbraio 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Febbraio 2021.

Riverdale

Uscita: 1 Febbraio 2021

La serie targata The CW è un teen drama incentrato sui personaggi degli Archie Comics ed è subito diventato uno dei prodotti più apprezzati dell’emittente statunitense. A causa della pandemia di COVID-19 la quarta stagione è composta da soli 19 episodi rispetto ai 22 previsti inizialmente. Arriva la quarta stagione su Amazon Prime Video e su Infinity.

In onda su: Netflix/Infinity/Amazon Prime Video

Netflix/Infinity/Amazon Prime Video Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 4

Batwoman

Uscita: 1 Febbraio 2021

La prima stagione completa di Batwoman arriverà su Infinity. Con protagonista Ruby Rose nei panni di Kate Kane/Batwoman, la cugina di Bruce Wayne/Batman, che vuole sconfiggere i propri demoni interiori per diventare un simbolo di speranza e proteggere le strade di Gotham City.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Action, Supereroi

Action, Supereroi Numero stagioni: 1

Kid Cosmic

Uscita: 2 Febbraio 2021

Un giovane ragazzino sogna di diventare un eroe e un evento inaspettato gli darà la possibilità di realizzare il suo sogno. Infatti, il nostro intrepido protagonista entrerà in contatto con delle particolari pietre cosmiche del potere, che lo porteranno a difendere la terra dalle minacce in arrivo. Questa nuova serie animata in arrivo dagli States è creata da Craig McCracken e promette di intrattenere con il suo esplosivo mix di comicità e azione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Tiffany Haddish Presents: They Ready

Uscita: 2 Febbraio 2021

Sei comici scelti da Tiffany Haddish che si esibiranno in show di 15-20 minuti, cercando di intrattenere il pubblico e catturare la luce dei riflettori. Una stand-up comedy che aveva convinto già in passato con la prima stagione, che aveva fatto guadagnare allo show una nomination agli Emmy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show televisivo

Show televisivo Numero stagioni: 2

Young Sheldon

Uscita: 3 Febbraio 2021

La terza stagione completa arriverà su Infinity dal 3 febbraio. La serie spin-off di The Big Bang Theory è incentrata sull’infanzia del fisico teorico più amato: Sheldon Cooper.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

L’estate in cui imparammo a volare

Uscita: 3 Febbraio 2021

Tratta dal romanzo Firefly Lane, scritto da Kristin Hannah, la serie seguirà le vicende della controparte cartacea, con l’amicizia costruita negli anni tra Kate (interpretata da Sarah Chalke) e Tully (Katherine Heigl), che sarà il perno dell’intera serie. Il loro è un legame diverso dagli altri, che percorre un’intera vita e ha portato le protagoniste a vivere una miriade di avventure, partendo dai tempi della scuola per arrivare all’età adulta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

S.W.A.T.

Uscita: 4 Febbraio 2021

Daniel Hondo Harrelson gestisce un’unità tattica specializzata a Los Angeles, città nella quale è nato e cresciuto. Qui, il personaggio interpretato da Shemar Moore è chiamato a risolvere situazioni delicate con l’aiuto del suo team, per una terza stagione segnata dall’aggiunta di un’altra incognita che andrà ad aggiungersi alla vita del sergente: suo padre. Questi si è infatti trasferito da lui e vedremo come influirà sul prosieguo della serie. In arrivo la stagione 3.

In onda su: Fox

Fox Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 4

H – Helena

Uscita: 5 Febbraio 2021

Interpretata da Adriana Ugarte, Helena, protagonista della serie, continua la sua scalata nel mondo del crimine, dopo aver conquistato la fiducia e l’amore del boss. Nello specifico, seguiamo le vicende riguardanti lo spaccio di eroina in una Barcellona diversa da quella che tutti conosciamo. Il crime-drama creato da Verónica Fernández, per quanto riguarda il cast, vede la partecipazione, tra gli altri, di: Eduardo Noriega, Javier Rey, Marc Martínez, e Ingrid Rubio. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Crime-Drama

Crime-Drama Numero stagioni: 2

Snoopy in Space

Uscita: 5 Febbraio 2021

Il cane più iconico del mondo dei fumetti vivrà nuove avventure insieme al suo inseparabile amico Woodstock e al resto della banda dei Peanuts. In questa prima stagione Snoopy corona il suo sogno imbarcandosi in una nuova e ambiziosa avventura: diventare un astronauta della NASA. Assumere il comando della Stazione spaziale internazionale permetterà al gruppetto di esplorare la Luna e vagare per l’universo.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Città Invisibile

Uscita: 5 Febbraio 2021

Serie ideata dal regista candidato agli Oscar Carlos Saldanha con Marco Pigossi (“Alto mare“) e Alessandra Negrini. Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche e si rende subito conto che sono la chiave del suo passato misterioso.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Supergirl

Uscita: 6 Febbraio 2021

La serie è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics: Supergirl, il cui vero nome è Kara Zor-El, la cugina di Superman. Rispetto al cugino dimostra una certa difficoltà ad ambientarsi con le usanze terrestri ed è combattuta se manifestare o nascondere i propri superpoteri. In arrivo la quinta stagione.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Azione, Supereroi

Azione, Supereroi Numero stagioni: 5

Raised by Wolves

Uscita: 8 Febbraio 2021

Creata da Aaron Guzikowski e prodotta da Ridley Scott (che dirige i primi due episodi), sta finalmente per approdare in Italia. A partire dall’8 febbraio verremo quindi catapultati nel ventiduesimo secolo, in una terra dilaniata dalle guerre e la speranza riposta in due androidi: Padre (Abubakar Salim) e Madre (Amanda Collin). I due cercheranno di colonizzare Kepler 22-b grazie agli embrioni che trasportano, ma la strada sembra essere in salita. La colonizzazione infatti procede a rilento, mentre l’umanità rischia l’estinzione a causa della continua battaglia tra Atei Militanti, e Mitraici (gruppo di derivazione cristiana).

In onda su: Sky

Sky Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Soulmates

Uscita: 8 Febbraio 2021

Serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella. Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora varie storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni. La serie è scritta dall’autore premiato agli Emmy Will Bridges insieme a Brett Goldstein.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

The Resident

Uscita: 10 Febbraio 2021

Creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, The Resident ritorna con la quarta stagione, grazie alla quale potremo tornare a rivivere gli intrecci e i colpi di scena che riguardano Chastain Park, ospedale di Atlanta.

In onda su: Fox

Fox Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 4

Sulla scena del Delitto: Il caso del Cecil Hotel

Uscita: 10 Febbraio 2021

Il Cecil Hotel, già noto per altri casi particolari, diventa protagonista nella vicenda riguardante la scomparsa di Elisa Lam. Seguiremo quindi le indagini, con questa nuova docuserie incentrata su un caso che fece molto clamore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Run On

Uscita: 11 Febbraio 2021

K-Drama diretto da Lee Jae Hoon e scritto da Park Shi Hyun, Run On segue la relazione che lega Ki Seon-gyeom (interpretato da Im Si-wan), e Oh Mi-joo (Shin Se-kyung). Il primo è un ex atleta della nazionale che è stato costretto a lasciare il professionismo e sta cercando di reinventarsi come agente, mentre Oh Mi-joo lavora nel mondo della traduzione (nello specifico, si occupa della creazione dei sottotitoli). I due, pur appartenendo a mondi diversi, daranno il via ad un rapporto che, col passare degli episodi, diventa sempre più forte e importante, diventando centrale nella narrazione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Capitani

Uscita: 11 Febbraio 2021

Direttamente da Lussemburgo, ecco arrivare una nuova serie crime, con protagonista il detective Luc Capitani. Quest’ultimo, inviato in un paese in campagna, dovrà adattarsi ad una comunità che non conosce, cercando al tempo stesso di risolvere un misterioso omicidio che vede coinvolta una giovane ragazza. Luc Schiltz, Sophie Mousel, Désirée Nosbusch, Stefan Weinert e Marc Limpach fanno parte del cast di questa prima stagione, che vede Thierry Faber come showrunner.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 1

The Blacklist

Uscita: 12 Febbraio 2021

Ideata da Jon Bokenkamp, è una serie televisiva statunitense che vede come protagonisti Raymond “Red” Reddington (interpretato da James Spader) ed Elizabeth “Lizzie” Keen (Megan Boone). I due sono legati da un rapporto lavorativo alquanto particolare, visto che Raymond ha deciso di costituirsi all’FBI dopo un periodo da fuggitivo. Elizabeth è invece all’inizio della sua carriera nel Bureau e si troverà a collaborare con il noto criminale proprio su richiesta di quest’ultimo. L’ottava stagione di The Blacklist proseguirà quindi il percorso della serie, dopo i segreti svelati nella precedente tornata di episodi.

In onda su: Fox Crime

Fox Crime Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 8

The Family man

Uscita: 12 Febbraio 2021

Seconda stagione della serie action Amazon Original di produzione indiana che racconta la storia di un uomo borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia, Azione

Commedia, Azione Numero stagioni: 2

Le ricette al forno di chef Nadiya

Uscita: 12 Febbraio 2021

Nadiya Hussain è la protagonista di questo show, nel quale ci mostra alcuni piatti tanto deliziosi quanto veloci da preparare, adatti a chi, per il poco tempo a disposizione, si trova spesso a dover fronteggiare pranzi e cene a colpi di cibi già preparati.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show televisivo

Show televisivo Numero stagioni: 1

Funerali in stile Bernard

Uscita: 12 Febbraio 2021

Un reality nel quale seguiremo un’azienda che si occupa di servizi funebri low budget, mentre Bernard, il proprietario, cercher di aiutare le famiglie a superare il lutto e dire addio ai propri cari.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality

Reality Numero stagioni: 1

The Crew

Uscita: 15 Febbraio 2021

Nuova sitcom in arrivo su Netflix con protagonista Kevin James, comico molto apprezzato negli States. James interpreterà il leader di una squadra NASCAR, alle prese con alcuni problemi dovuti al cambio di proprietario. Infatti, il team è passato nelle mani della figlia dell’ex boss e quest’ultima vuole modernizzare la squadra ai danni dei vecchi membri, mentre Kevin cercherà di difendere la propria posizione e i suoi colleghi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

9-1-1

Uscita: 16 Febbraio 2021

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear sono I creatori di 9-1-1, serie statunitense nella quale seguiamo poliziotti, paramedici e vigili del fuoco alle prese con situazioni al limite che mettono a repentaglio la vita stessa dei protagonisti. La storia riesce a intrecciare la sfera privata e quella lavorativa dei personaggi, legandole allo sviluppo parallelo della trama principale. Arriva la quarta stagione.

In onda su: Fox

Fox Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

9-1-1: Lone Star

Uscita: 16 Febbraio 2021

Lone Star, spinoff di 9-1-1, replica le stesse dinamiche che caratterizzano la serie principale, anche se in questo caso non siamo a Los Angeles, ma in Texas. Le vicende che vedremo susseguirsi nel corso dei vari episodi, ci portano a seguire le problematiche che riguardano la città di Austin, con una parte della storia che va a focalizzarsi sulle relazioni che si creano tra i vari personaggi, unendo in modo efficace il lavoro quotidiano e la vita privata di quest’ultimi. Arriva la seconda stagione.

In onda su: Fox

Fox Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Chicago Med

Uscita: 17 Febbraio 2021

Lo spinoff di Chicago Fire vede la sua sesta stagione approdare anche in Italia, riportandoci a seguire le vicende di medici e infermieri del Chicago Medical Center.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 6

Dietro i suoi occhi

Uscita: 17 Febbraio 2021

Seguendo il romanzo omonimo di Sarah Pienborough, questa nuova serie ci porterà a seguire le vicende riguardanti il matrimonio tra David (Tom Bateman) e Adele (Eve Hewson), minacciato dalla comparsa dell’affascinante Louise (Simona Brown). Quest’ultima si renderà presto conto che David non è come sembra e che dietro la sua unione con Adele si celano segreti oscuri che mettono in pericolo i protagonisti della vicenda.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

For All Mankind

Uscita: 19 Febbraio 2021

Serie ucronica creata e scritta da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi. I nuovi episodi riprendono il filo della narrazione a partire dal 1983, quando la guerra fredda giunge al culmine insieme alle tensioni tra Stati Uniti e URSS. Arriva la seconda stagione.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Fantapolitica

Fantapolitica Numero stagioni: 2

Chicago P.D.

Uscita: 19 Febbraio 2021

Chicago P.D , altro spinoff sempre legato a Chicago Fire , giunge alla sua ottava stagione. In questo caso, è protagonista la polizia di Chicago, intenta a proteggere i cittadini cercando di risolvere gli spinosi casi che si presentano nel corso degli episodi.

In onda su: Premium Crime

Premium Crime Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 8

El Internado: Las Cumbres

Uscita: 19 Febbraio 2021

Serie Amazon Exclusive spagnola, è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose nel corso degli otto episodi previsti.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Tribes Of Europa

Uscita: 19 Febbraio 2021

Nel 2074 tre fratelli decidono di cambiare il destino dell’Europa dopo che una catastrofe globale l’ha divisa in innumerevoli microstati in lotta per il predominio. Dopo l’ottima Dark, una nuova produzione tedesca fa il suo debutto su Netflix: Tribes of Europa.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Hausen

Uscita: 20 Febbraio 2021

Unisce elementi del genere horror e drammatico, con la vicenda principale che ci porta all’interno di un plesso residenziale infestato che si alimenta grazie alla sofferenza delle persone che lo abitano. Diretta da Thomas Stuber, la serie vede questa prima stagione composta da otto episodi e ha come protagonisti Juri (Tristan Göbel) e suo padre Jaschek (Charly Hübner), da poco trasferitisi nel nuovo appartamento. Juri si renderà presto conto che l’abitazione non è un semplice edificio e dovrà cercare di convincere gli altri inquilini a combattere la presenza oscura che aleggia sulle loro teste, mentre il padre sembra ormai preda del male che soffoca il luogo.

In onda su: Sky

Sky Genere: Dramma horror

Dramma horror Numero stagioni: 1

Ncis: Los Angeles

Uscita: 22 Febbraio 2021

G. Callen (Chris O’Donnell) torna protagonista insieme al suo team nell’undicesima stagione di NCIS: Los Angeles, che si dimostra ancora solida nonostante i tanti episodi già andati in onda.

In onda su: Fox Crime

Fox Crime Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 11

Le nuove serie Star di Disney+

Uscita: 23 Febbraio 2021

Big Sky: la serie segue i detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt che uniscono le loro forze con l’ex poliziotta, Jenny Hoyt, moglie di Cody da cui si è separato, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Ma quando scoprono che non si tratta delle uniche ragazze scomparse nella zona, devono correre contro il tempo per trovare queste donne prima che sia troppo tardi.

Love, Victor: Victor è un nuovo studente presso la Creekwood High School in viaggio alla scoperta di sé e deve affrontare nuove sfide a casa, ambientarsi in una nuova città e arrivare all’accettazione del suo orientamento sessuale.

Godfather of Harlem: con Forest Whitaker, prodotta da ABC Signature per Epix negli USA; al centro la storia del boss Bumpy Johnson che negli anni ’60 dopo dieci anni di prigione trova il suo quartiere in rovina controllato dalla mafia italiana e per risolvere la situazione stringe un patto con Malcolm X.

Helstorm: serie televisiva americana creata per Hulu da Paul Zbyszewski e basata sui personaggi Marvel Comics di Daimon e Satana Hellstrom.

Solar Opposites: una sitcom animata statunitense creata da Justin Roiland e Mike McMahan. Solar Opposites segue quattro alieni che, in fuga dal proprio pianeta in procinto di esplodere, si schiantano sulla Terra, su una casa in vendita in un delizioso sobborgo americano. Divisi sul fatto che questo nuovo mondo sia terribile o meraviglioso, Korvo e Yumyulack vedono solo l’inquinamento, il consumismo e le fragilità dell’uomo, mentre Terry e Jesse perdono la testa per i suoi abitanti, il loro cibo spazzatura e la loro tv.

Your Honor

Uscita: 24 Febbraio 2021

Bryan Cranston è Michael Desiato, protagonista di questa serie televisiva. nel ruolo di un giudice alle prese con una vicenda riguardante il figlio Adam (interpretato da Hunter Doohan), accusato di omissione di soccorso per un incidente stradale. L’accaduto scatena una serie di bugie e scelte rischiose, mettendo ancora più a rischio la posizione del protagonista, mentre la vicenda sembra prendere una brutta piega. Questa prima stagione è un adattamento della serie TV israeliana Kvodo.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Ginny & Georgia

Uscita: 24 Febbraio 2021

Le protagoniste saranno la quindicenne Ginny Miller (Antonia Gentry) e sua madre Georgia (Brianne Howey). Quest’ultima, dopo una vita fatta di continui spostamenti, vuole stabilirsi nel New England, ma i fantasmi del passato continueranno a perseguitarla. Il rapporto tra madre e figlia che sarà sicuramente centrale e si svilupperà nel corso di questa prima stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Chicago Fire

Uscita: 25 Febbraio 2021

A completare il trittico incentrato su Chicago, non poteva mancare la serie principale con la sua nona stagione. Questa vede la trama principale focalizzata sui vigili del fuoco della città, presentandoli al pubblico nella loro quotidianità divisa tra sacrifici e impegni.

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 9

Private Eyes

Uscita: 26 Febbraio 2021

Ispirata al romanzo The Code di G.B Joyce, Private Eyes ritorna con la sua quarta stagione. La serie canadese, creata da Tim Kilby e Shelley Eriksen, ci porta a seguire Matt Shade (Jason Priestley), che dopo un passato come giocatore di hockey ora è parte di un’agenzia investigativa privata, insieme alla collega Angie Everett (Cindy Sampson).

In onda su: Fox

Fox Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 4

Tutta colpa di Freud

Uscita: 26 Febbraio 2021

Da anni separato dalla moglie, Francesco è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia. Basata sull’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie è composta da otto episodi.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Pennyworth

Uscita: 28 Febbraio 2021

Il crime drama creato da Bob Kane e Bill Finger esplora la vita del maggiordomo della famiglia Wayne, Alfred Pennyworth, ex soldato dello Special Air Service britannico a capo di un’agenzia di sicurezza. Alfred scopre di dover fare i conti con la Raven Society, un gruppo che tenta di rovesciare il governo britannico, e per farvi fronte inizia a collaborare con gli agenti americani della No Name League, Thomas Wayne e Martha Kane, futuri genitori di Bruce Wayne/Batman. L’ambientazione è una Londra fittizia degli anni ’50 e ’60.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 2

Serie Tv cancellate

Helstrom (Disney+) : cancellata dopo una stagione

: cancellata dopo una stagione Hoops (Netflix): cancellata dopo una stagione