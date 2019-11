Set LEGO Disney e Harry Potter in offerta su Amazon! Sconti fino al 30%!

Vi segnaliamo che su Amazon sono disponibili alcune promozioni sui set Lego, comprendenti sia alcuni set dedicati al mondo Disney che altri basati sul brand di Harry Potter e del suo Wizarding World. L’occasione è molto ghiotta, in quanto non sempre i set Lego sono soggetti a promozioni, specie se si tratta di quelli più interessanti ed ambiti dal grande pubblico, proprio come è il caso di quelli in sconto oggi.

Quelli da non lasciarsi assolutamente scappare sono i set più grandi, il cui sconto per altro è davvero vantaggioso. Un esempio? Il bellissimo set Lego Harry Potter dedicato alla Torre dell’Orologio di Hogwarts comprendente, per altro:

8 minifigure Harry Potter

Tutte i personaggi sono dotati di bacchette e dei costumi del Ballo del Ceppo

Il calice di fuoco

L’ala dell’ospedale contenente 2 letti e 2 lampade costruibili

Il Bagno dei Prefetti con una vetrata con sirenetta

Il set, composto da 922 costerebbe, di norma, ben 99,99€ ma grazie alle promozioni di oggi è possibile acquistarlo, fino ad esaurimento scorte, a soli 69,90€, con un risparmio netto di ben 30€! Un’ottima occasione che va colta al volo, specie perché l’offerta è limitata ad un numero molto limitato di pezzi e tentennando nell’acquisto rischierete in un cospicuo aumento del prezzo proposto!

Prima di lasciarvi all’intera selezione di set Lego in promozione alla nostra odierna selezione di sconti vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

A seguire la nostra selezione di prodotti in sconto per la giornata di oggi (14 novembre), cliccando sul banner, invece, potrete dare un’occhiata a tutte le principali offerte proposte oggi da Amazon.it. Buono shopping!

