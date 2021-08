Shang-Chi al cinema: molti fan non andranno a vederlo in sala

Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli è il prossimo film del Marvel Cinematic Universe e uscirà nelle sale il prossimo 3 settembre. La Marvel ha deciso di concedere il film in esclusiva temporale ai cinema per un periodo di 45 giorni senza la possibilità per gli abbonati di vederlo tramite la piattaforma streaming Disney+ neanche con il così detto Accesso VIP a pagamento.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Shang-Chi al cinema: molti fan della Marvel hanno deciso di non guardare Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli al cinema

Il Ceo di Disney, Bob Chapek, ha confermato, durante una conferenza sui risultati finanziari del terzo trimestre, che sia Free Guy che Shang-Chi usciranno inizialmente in esclusiva al cinema questo per evitare rinvii e annesse problematiche legate alla doppia uscita come accaduto con Black Widow.

Così Chapek ha comunicati con gli investitori durante la conferenza:

Viviamo in un mondo molto incerto in termini di ripresa di alcuni dei nostri mercati, e il mondo dei film al cinema ne fa sicuramente parte. Abbiamo detto fin dall’inizio che apprezziamo la flessibilità e la possibilità di prendere decisioni all’ultimo minuto, dato quello che vediamo sul mercato. Certamente, quando abbiamo pianificato il nostro programma che stiamo eseguendo in questo momento, lo abbiamo fatto non in anticipo rispetto la rinascita del Covid con una variante delta che sta avendo un impatto così significativo sul mercato.

Gli spettatori, preoccupati per l’emergenza sanitaria e per i casi di Covid-19 in rapida risalita, non sono affatto entusiasti di questa decisione. Dalle testimonianze raccolte su Twitter in moltissimi sono preoccupati per i casi in aumento dovuti al diffondersi della Variante Delta. Proprio alla luce di questa preoccupazione hanno deciso di non andare a vedere Shang-Chi al cinema, preferendo invece aspettare l’uscita in streaming o in home video.