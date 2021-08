Shinko e la magia millenaria di Nobuko Takagi: Kappalab pubblica il romanzo

Il romanzo Shinko e la Magia Millenaria, tratto dall’omonimo film d’animazione giapponese diretto da Sunao Katabuchi, allievo di Hayao Miyazaki, e distribuito in Italia da Koch Media in Blu-Ray (potete acquistare il Blue-Ray su Amazon!) verrà pubblicato nel nostro Paese da Kappalab. La data d’uscita è prevista per ottobre e potete già preordinarlo sul sito della casa editrice.

Shinko e la Magia Millenaria: il romanzo

Shinko e la Magia Millenaria di Nobuko Takagi è un delicato, divertente, preziosissimo racconto semiautobiofrafico sul meraviglioso mondo dei bambini nel secondo dopoguerra del Sol Levante.

Shinko ha nove anni, una logica tutta sua, un nonno con cui condivide sogni e segreti, e, soprattutto un ciuffo di capelli ribelle capace di avvertirla quando sta per accadere qualcosa di particolare. È il 1955, trentesimo anno dell’Era Showa, e il Giappone punta alla modernizzazione pur rimanendo legato alle proprie tradizioni. E così, mentre i ciclomotori sostituiscono le biciclette, i manga di Astro Boy sono ormai più letti dei classici letterari, James Dean arriva al cinema con La valle dell’Eden, e la radio è ancora il mezzo di comunicazione principale, la vita si svolge ancora principalmente all’aria aperta, dove Shinko e i suoi amici possono soddisfare la loro voglia di esplorazione. Sia di luoghi, sia dell’animo umano.

Vi ricordiamo che il lungometraggio anime è stato prodotto dalla Madhouse, proiettato in anteprima al Festival del film Locarno il 15 agosto 2009 e distribuito nelle sale giapponesi il 21 novembre. In Italia, Yamato Video ha pubblicato il film in home video sotto il titolo Shinko Ghiribizzo e la Magia Millenaria, film poi distribuito in DVD e Blu-Ray Disc l’8 aprile da Anime Factory. Potete leggere la recensione a questo nostro articolo.

A proposito di Nobuko Takagi

Nobuko Takagi, classe 1946 si diploma presso l’università Tokyo Joshi Tankidai, lavora per una casa editrice, poi debutta nel 1980 come autrice con Sono hosoki michi. Nel 1984 vince l’ambito Premio Ryunosuke Akutagawa con Hikari idaku tomo yo, e da quel momento conquista i più prestigiosi riconoscimenti letterari giapponesi: nel 1995 il Premio Joryu Bungakusha per la Letteratura Femminile con Suimyaku, nel 1999 il Premio Junichiro Tanizaki per Toko no ki, nel 2006 il Premio del Ministro dell’Istruzione per Hokkai, e nel 2010 il Premio Letterario Yasunari Kawabata per Tomosui. Nel 2009 le viene conferita la Medaglia d’Onore con Nastro Viola per gli eccellenti risultati in campo culturale, e insignita dell’Ordine del Sol Levante per aver contribuito allo sviluppo della cultura, culminando nel 2017 con il Japan Art Academy Prize, dono della Casata Imperiale. Fra le sue opere principali, Mitsuko, Ganku Shanhai, Hisui, Ajia ni hitaru, Marcel, Kaguya, Shojoryoiki e Orion hiko.