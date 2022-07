Il franchise di He-Man è stato tra i grandi protagonisti del San Diego Comic-Con con un apposito panel dedicato al quo quarantesimo anniversario. Tra i progetti mostrati al pubblico c’è stato anche il trailer di He-Man and the Masters of the Universe, serie animata Netflix arrivata alla sua terza stagione.

Il trailer di He-Man and the Masters Of The Universe 3

Dopo gli eventi della seconda stagione, He-Man e gli altri eroi sono in fuga dal fantasma di Skeletor, ormai al comando di un esercito di Uomini Serpente non morti. Il suo obiettivo è quello di spegnere la luce brillante di Eternia e di far precipitare l’universo in un’oscurità perenne.

Nel cast vocale troviamo Yuri Lowenthal, Stephen Fry, David Kaye, Grey Griffin, Antony Del Rio, Kimberly Brooks e altri ancora. La terza stagione di He-Man and the Masters of the Universe arriverà su Netflix il 18 agosto. La serie animata, indirizzata ad un pubblico pre-adolescenziale e completamente realizzata in CGI, si unisce quindi Masters of the Universe: Revelation (recuperate la nostra recensione), sequel della serie animata storica degli anni ’80 realizzato da Kevin Smith.

Questa la sinossi: Sul Pianeta Eternia, un giovane principe smarrito scopre il potere di Grayskull trasformandosi in He-Man, il Dominatore dell’Universo! L’iconica battaglia fra He-Man e Skeletor si rinnova raggiungendo nuove vette mentre l’eroe e la sua nemesi mettono insieme nuovi e potenti alleati. Una nuova generazione di eroi sta per combattere per il nostro destino. Alla fine, chi diventerà il Dominatore dell’Universo?

Il franchise è tornato alla ribalta proprio grazie a Netflix, che di recente ha annunciato un film in live-action con Kyle Allen nei panni di He-Man. Masters of The Universe è diventato celebre grazie alla serie animata andata in onda dal 1983 al 1985, ispirandosi all’altrettanto famosa linea di giocattoli.

Sempre al San Diego Comic-Con è stato annunciato che William Shatner, il mitico capitano Kirk di Star Trek, si unirà al cast vocale di Masters of the Universe: Revolution, sequel di Revelation. Al momento i dettagli sul personaggio a cui presterà la voce sono ancora avvolti nel mistero.