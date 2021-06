Sing 2, ecco il trailer ufficiale del sequel: ci sono anche Bono e Pharrell Williams!

Universal e Illumination Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale di Sing 2, il seguito dell’apprezzatissima commedia musicale d’animazione. Il primo film (che potete recuperare su Amazon in versione Blu-Ray), uscito nel 2016, mostrava un format realizzativo abbastanza semplice: riunire un gruppo di mega-star musicali e non solo e farle cantare con le sembianze di animali.

Alcuni dei grandi nomi del primo film non torneranno per il sequel, tuttavia il nuovo film accoglierà nomi altrettanto celebri come Bono e Pharrell Williams. Quest’ultimo non è estraneo a Illumination, dato che la saga di Cattivissimo me ha usato più di una sua canzone nella colonna sonora.

Sing 2: il trailer ufficiale anche in italiano

Il film, come tanti altri, è stato ritardato alcune volte lungo la produzione a causa della pandemia di COVID-19. Finalmente, ora che al situazione si è notevolmente sbloccata, è stato pubblicato il trailer nel corso dell’evento dedicato di ESPN, insieme a film come Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli e Halloween Kills. Potete vedere il trailer qui sotto:

A voi anche quello in italiano:

Il primo Sing presentava un cast di voci che includeva Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, John C. Reilly e altri personaggi che cantavano in una competizione volta a promuovere il Moon Theatre, un luogo in difficoltà di proprietà di Buster. Un errore sul volantino dell’evento gonfia l’importo del montepremi, portando a un’enorme affluenza alle audizioni che fanno letteralmente crollare l’organizzazione generale. Il film è stato un successo, portando un guadagno al botteghino pari a 634,1 milioni di dollari a livello globale.

Sing 2 vedrà i personaggi del primo film prepararsi per un palcoscenico più grande, lasciando il Moon Theatre per la grande città. Lo scrittore e regista Garth Jennings sta tornando insieme a McConaughey, Witherspoon, Johansson ed Egerton, con Nick Kroll e Tori Kelly che si uniscono al cast di voci in ruoli ancora da rivelare. La sinossi ufficiale del film è la seguente:

Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il film narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell’intrattenimento. C’è solo un intoppo: devono prima convincere ad unirsi a loro la rock star più solitaria del mondo, interpretata dalla leggendaria icona della musica Bono, al suo debutto in un film d’animazione. Insieme al protagonista Buster (Matthew McConaughey), la maialina Rosita (Reese Witherspoon), il porcospino rocker Ash (Scarlett Johansson), il giudizioso gorilla Johnny (Taron Egerton), il timido elefante Meena (Tori Kelly) e, naturalmente, lo straordinario porcellino provocatore Gunter (Nick Kroll) hanno trasformato il New Moon Theater in un successo locale. L’ambizioso koala, però, ha un sogno più grande: debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell’affascinante Redshore City!

Infine è stato confermato che Sing 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 25 dicembre di quest’anno.