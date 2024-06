Lenovo ha fatto un tablet per chi ama la musica: tutte le novità di Tab Plus

Lenovo ha annunciato il nuovo Lenovo Tab Plus, un tablet dedicato agli amanti della musica e dell’intrattenimento. Dotato di otto speaker JBL con tecnologia Hi-Fi Dolby Atmos, il Tab Plus promette un’esperienza audio immersiva senza precedenti. Lo schermo da 11,5 pollici, con display 2K, offre immagini vivide e un supporto regolabile per una visione ottimale in ogni situazione. Lenovo Tab Plus è disponibile dal 20 giugno in Italia con un prezzo di partenza di 279€.

Pensato per chi ha una vera passione per la musica, il Lenovo Tab Plus trasforma ogni situazione in un momento di intrattenimento personalizzato grazie ai suoi 26W di suono stereo nitido. Con otto speaker Hi-Fi JBL, tra cui quattro tweeter e quattro woofer, il tablet offre un suono bilanciato con bassi profondi e acuti cristallini. L'esperienza sonora viene completata dal supporto Dolby Atmos e l’audio ad alta risoluzione a 24 bit e 96kHz, sfruttabile utilizzando le cuffie.

Il Lenovo Tab Plus può anche trasformarsi in un altoparlante Bluetooth, connettendosi facilmente allo smartphone o altri dispositivi portatili. Un supporto regolabile integrato permette di inclinare il tablet fino a 175 gradi, per la massima flessibilità. Inoltre, l’utente può gestire direttamente le impostazioni audio grazie al controllo del volume tramite app.

Oltre all’audio eccellente, il Lenovo Tab Plus offre un display 2K da 11,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz, certificato TUV per il contenimento dell’emissione di luce blu e assenza di sfarfallio, garantendo un comfort ottimale per gli occhi. La batteria da 8600 mAh consente fino a 12 ore di streaming continuo e la ricarica rapida da 45W raggiunge la piena potenza in soli 90 minuti.

Il tablet monta un processore MediaTek Helio G99, con fino a 256GB di memoria interna espandibile tramite scheda MicroSD. Resistente all’acqua e alla polvere (IP52), il Tab Plus dispone anche di modalità di Immersive Reading e può trasformarsi in una cornice digitale in modalità Standby.