Le action figure sono da sempre uno dei giocattoli più amati da bambini e appassionati di ogni età. Negli ultimi anni, la passione per i robottoni e i mecha dell’animazione giapponese ha raggiunto vette sempre più alte, portando alla creazione di collezioni di altissimo livello come i S.O.C. Soul of Chogokin. Queste action figure, prodotte da Bandai e Tamashii Nations, rappresentano una vera e propria eccellenza nel mondo dei modellini in metallo, grazie alla cura del dettaglio e alla fedeltà alle versioni originali dei personaggi. In questo articolo di approfondimento, esploreremo la storia dei S.O.C. Soul of Chogokin, analizzando i motivi del loro successo e scoprendo quali sono le collezioni più iconiche e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

I S.O.C. Soul of Chogokin sono una serie di action figure in metallo prodotte da Bandai e Tamashii Nations, due delle più grandi aziende giapponesi specializzate in giocattoli e collezionabili. Queste figure rappresentano alcuni dei robottoni e mecha più famosi dell’animazione giapponese, come ad esempio Mazinger Z, Getter Robot, Voltes V, Gundam e molti altri. I S.O.C. Soul of Chogokin si distinguono dalle normali action figure grazie alla loro qualità costruttiva e alla cura dei dettagli, che rendono ogni modellino una vera e propria opera d’arte.

Soul of Chogokin, tutto quello che dovete sapere sui robottoni di Bandai

Come nasce la linea Soul of Chogokin?

Ma come sono nati i S.O.C. Soul of Chogokin? La storia di queste action figure inizia nel lontano 1972, quando la casa produttrice giapponese Popy iniziò a commercializzare una serie di giocattoli in metallo denominata “Chogokin”. Questi giocattoli si distinguevano dagli altri per la loro costruzione in metallo e per la loro alta qualità, che li rendeva molto più resistenti e durevoli. La serie Chogokin ottenne un grande successo, tanto che molti dei giocattoli prodotti in quel periodo sono ancora oggi ricercati dai collezionisti. Nel 1997, Bandai acquisì Popy e decise di lanciare una nuova serie di action figure in metallo, chiamata “Soul of Chogokin”. Questa nuova serie mantenne lo stesso spirito dei giocattoli originali, ma con una qualità costruttiva ancora più alta e una cura dei dettagli che sfiorava la perfezione. Le figure Soul of Chogokin erano inoltre molto più dettagliate e articolate rispetto ai modellini precedenti, permettendo ai collezionisti di posizionarle in molte pose diverse e di ricreare le scene più iconiche delle serie animate. Ogni figura Soul of Chogokin è prodotta con una cura maniacale del dettaglio, cercando di riprodurre con la massima fedeltà possibile il design originale dei personaggi. Inoltre, ogni modello è articolato in molte parti diverse, permettendo di posizionarlo in diverse pose e di esplorarne ogni angolo. La qualità dei materiali utilizzati è altissima, con parti in metallo, plastica e persino in tessuto per i costumi dei personaggi.

Il processo di fabbricazione di un Soul of Chogokin (S.O.C.), l’Action Figure robotica di Bandai, è un processo altamente specializzato che richiede un’attenzione ai dettagli e una precisione estreme. In generale, il processo di produzione di un S.O.C. può essere suddiviso in queste fasi.

Progettazione e sviluppo: prima di iniziare la produzione di una nuova Action Figure, il team di progettazione sviluppa un modello 3D al computer. Questo modello viene utilizzato per creare il modello iniziale dell’Action Figure. Creazione dei prototipi: una volta creato il modello iniziale, vengono prodotti prototipi in scala ridotta dell’Action Figure. Questi prototipi vengono utilizzati per testare la funzionalità dell’Action Figure, per verificare l’aspetto estetico e per valutare la qualità generale del prodotto. Creazione dei modelli in metallo: una volta che il prototipo è stato approvato, viene utilizzato per creare una serie di stampi in metallo, che vengono utilizzati per produrre le parti dell’Action Figure. Queste parti includono le articolazioni, le parti mobili, i dettagli e le armi. Assemblaggio delle parti: una volta che tutte le parti dell’Action Figure sono state prodotte, vengono assemblate utilizzando tecniche di saldatura ad alta precisione. Questo processo richiede un’attenzione ai dettagli estrema, in quanto anche la più piccola imperfezione potrebbe compromettere la funzionalità dell’Action Figure. Verniciatura e finitura: dopo l’assemblaggio, l’Action Figure viene verniciata con vernici ad alta resistenza e di ottima qualità. La verniciatura richiede molta abilità, in quanto deve creare un effetto cromatico realistico e duraturo. Una volta verniciata, l’Action Figure viene sottoposta ad una serie di trattamenti per migliorarne l’aspetto e la durata, come la lucidatura e la verniciatura protettiva. Test e confezionamento: una volta che l’Action Figure è stata completata, viene testata per garantire che sia funzionante e in grado di sostenere il proprio peso. In caso di problemi, l’Action Figure viene rispedita alla fase di assemblaggio o di verniciatura. Infine, la figura viene confezionata e pronta per la vendita.

In sintesi, il processo di fabbricazione di un Soul of Chogokin richiede una grande attenzione ai dettagli e alla qualità, insieme ad un’alta specializzazione e alla capacità di utilizzare tecniche di produzione moderne e tradizionali. Questo processo garantisce che ogni Action Figure S.O.C. sia unica, duratura e in grado di soddisfare le esigenze dei collezionisti più esigenti.

Lista completa delle uscite

Le collezioni più iconiche e ricercate dei S.O.C. Soul of Chogokin sono molte e variano a seconda dei gusti e delle preferenze dei collezionisti. Tuttavia, ci sono alcune serie che si distinguono per la loro popolarità e per l’importanza storica all’interno dell’universo dei robottoni e dei mecha dell’animazione giapponese.

Ecco alcune delle linee più iconiche e ricercate dei S.O.C. Soul of Chogokin:

Mazinger Z: Questa serie di action figure in metallo riproduce i personaggi dell'omonima serie animata degli anni '70 creata dai disegni di Go Nagai, che ha contribuito a rendere famosi i robottoni in Giappone e nel mondo. Tra le figure più ricercate dai collezionisti ci sono il Mazinger Z originale, il Great Mazinger e il Mazinkaiser.

Getter Robot: Anche questa serie di action figure in metallo riproduce i personaggi dell'omonima serie animata degli anni '70, che ha introdotto il concetto di mecha combinabili. Le figure più ricercate sono Getter 1, Getter 2 e Getter 3, ma esistono anche modelli più recenti come il Getter Robot Arc.

Voltes V: Questa serie di action figure in metallo riproduce i personaggi della serie animata del 1977, che ha avuto un enorme successo in Giappone e nel Sud-Est asiatico. La figura di Voltes V è tra le più famose e iconiche dei S.O.C. Soul of Chogokin.

Combattler V: Questa serie di action figure in metallo riproduce i personaggi della serie animata del 1976, creata da Tadao Nagahama. La figura di Combattler V è una delle più famose e amate dai collezionisti di robottoni in Giappone e nel mondo.

Evangelion: Questa serie di action figure in metallo riproduce i personaggi della celebre serie animata degli anni '90, che ha avuto un enorme successo in Giappone e nel mondo. Le figure più famose sono quelle di EVA-01, EVA-02 e EVA-03.

Queste sono solo alcune delle collezioni più famose e ricercate dei S.O.C. Soul of Chogokin. Ogni serie presenta diverse versioni delle action figure, alcune delle quali possono diventare oggetti da collezione molto costosi e ambiti.

La lista completa si articola in più di 100 uscite regolari alle quali poi si sommano edizioni speciali e limitate. GX-01 Mazinger Z 1997.12 GX-02 Great Mazinger 1998.11 GX-03 Combattler V 1999.06 GX-04 UFO Robo Grendizer 2000.02 GX-05 Daiku Maryu Gaiking 2001.04 GX-06 Getter Robo 2001.11 GX-07 Mazinger Z OVA 2001.12 GX-08 Aphrodai A 2002.01 GX-09 Minerva X 2002.02 GX-10 Boss Borot 2002.03 GX-11 Dianan A 2002.06 GX-12 Venus A 2002.06 GX-13 Dancouga 2003.02 GX-14 Eva 01 Test Type 2003.06 GX-15 Eva 02 Production Model 2003.08 GX-16 Eva 00′ Proto Type 2003.08 GX-17 Eva 00 Proto Type 2003.09 GX-18 Getter Dragon 2003.11 GX-19 Getter Liger 2003.12 GX-20 Getter Poseidon 2003.12 GX-21 Eva 03 Production Model 2004.03 GX-22 Eva 04 Production Model 2004.03 GX-23 Zambot 3 2004.05 GX-24 Tetsujin 28 2004.09 GX-25 Garada K7 2004.11 GX-26 Doublas M2 2004.12 GX-27 Gaiking 2005.05 GX-28 Xabungle 2005.09 GX-29 Black Ox 2005.11 GX-30 Battle Fever Robo 2006.03 GX-31 Voltes V 2006.05 GX-32 Gold Lightan 2006.07 GX-33 Leopardon 2006.08 GX-34 Gunbuster 2006.11 GX-35 Walker Gallia 2007.01 GX-36 Ideon 2007.03 GX-37 King Joe 2007.05 GX-38 Iron Gear 2007.09 GX-39 Baikanfu 2007.11 GX-40 God Mars 2008.03 GX-41 Reideen 2008.04 GX-42 Kotetsushin Jeeg 2008.07 GX-43 Daimos 2008.09 GX-44 Tetsujin 28 2008.11 GX-45 Mazinger Z (Shin Mazinger Z Ver.) 2009.05 GX-46 Dygenguar & Außenseiter 2009.06 GX-47 Energer Z (Shin Mazinger Z Ver.) 2009.08 GX-48 Big O 2009.09 GX-49 Shin Mazinger Z 2009.09 GX-50 Combattler V (restyling) 2009.12 GX-51 Getter Dragon (From Change! Shin Getter Robo OVA) 2009.11 GX-52 Getter Robo 1 (From Change! Shin Getter Robo OVA) 2010.01 GX-53 Daitarn 3 2010.04 GX-54 Tobikage & Kurojishi 2010.07 GX-55 Tobikage & Houraioh 2010.09 GX-56 Zerokage & Bakuryu 2010.11 GX-57 Space Battleship Yamato 2010.11 Gx-58 Space Battleship Andromeda 2011.02 Gx-59 Daltanious 2011.04 GX-60 God Sigma 2011.07 GX-61 Saikyo Robo Daioja 2012.04 GX-62 Danguard Ace 2013.07 GX-63 General Franky 2013.10 GX-64 Yamato 2199 2014.01 GX-65 Daitarn 3 Recolored 2014.06 GX-66 Trider G7 2014.06 GX-67 Space Pirate Battleship Arcadia (verde) 2014.11 GX-68 GaoGaiGar 2014.12 GX-69 Goldymarg 2015.07 GX-70 Mazinger Z “Dynamic Classic” 2017.01 GX-71 Golion 2017.01 GX-72 Daizyujin/Megazord 2017.04 GX-73 Great Mazinger “Dynamic Classic” 2017.06 GX-74 Getter One “Dynamic Classic” 2017.06 GX-75 Mazinkaiser 2017.08 GX-76 Grendizer “Dynamic Classic” 2018.03 GX-77 Gipsy Danger 2018.02 GX-78 Dragon Caesar/Dragonzord 2018.07 GX-79 Voltes V “Full Action” 2018.08 GX-80 N-Nautilus 2018.09 GX-81 Zambo Ace 2018.10 GX-82 Daitarn 3 “Full Action” 2019.01 GX-83 Daimos “Full Action” 2019.01 GX-84 Zambot 3 “Full Action” 2019.08 GX-85 King Brachion/Titanus 2019.02 GX-86 Yamato (2202 Ver.) 2019.03 GX-87 Getter Emperor 2019.07 GX-88 Dairugger/Vehicle Voltron 2019.10 GX-89 Garmillas Warship 2019.11 GX-90 Combattler V “Full Action” 2020.04 GX-91 Getter 2 and Getter 3 “Dynamic Classic” 2020.01 GX-92 Ideon “Full Action” 2020.07 GX-93 Space Pirate Battleship Arcadia (blu) 2020.11 GX-94 Black Wing 2020.12 GX-95 Gordian 2021.04 GX-96 Getter Go 2021.09 GX-97 Daileon 2021.10 GX-98 Getter D-2 2021.12 GX-99 Getter Arc 2021.11 GX-100 Daiku Maryu e Gaiking 2021.12 GX-101 Daitetsujin 17 2022.03 GX-101X Daitetsujin 18 2022.08 GX-102 Mazinkaizer SKL 2022.10

Perché collezionarli?

Ci sono molte ragioni per cui dovreste valutare di iniziare a collezionare Soul of Chogokin, soprattutto se siete degli appassionati di robot e mecha dell’animazione giapponese. Ecco alcuni motivi per cui dovreste considerarne l’acquisto:

Qualità costruttiva: I S.O.C. sono realizzati con materiali di alta qualità, tra cui parti in metallo, plastica resistente e verniciature di alta qualità. Ciò significa che l’Action Figure sarà molto resistente e duratura, rendendola un’ottima scelta per i collezionisti. Dettagli accurati: i dettagli degli S.O.C. sono incredibilmente precisi, riproducendo fedelmente ogni particolare del robot o del mecha dell’animazione giapponese. Gli S.O.C. includono anche accessori e armi intercambiabili per rendere l’Action Figure ancora più personalizzabile. Articolazioni snodabili: gli S.O.C. includono articolazioni snodabili che consentono all’Action Figure di assumere posizioni dinamiche e realistiche. Questo rende gli S.O.C. ideali per l’esposizione in pose iconiche e per le scene di combattimento. Rarità: alcune delle collezioni S.O.C. sono prodotte in quantità limitate, il che significa che possono diventare veri e propri oggetti da collezione. L’acquisto di un S.O.C. in edizione limitata può essere un investimento prezioso per il futuro. Passione per la cultura giapponese: se sei appassionato di anime e manga, gli S.O.C. possono rappresentare una parte importante della tua collezione. Gli S.O.C. sono l’opzione perfetta per i fan di Gundam, Mazinger Z, Getter Robot, Grendizer, Evangelion e altri grandi classici dell’animazione giapponese.

In definitiva, un Soul of Chogokin è un’Action Figure di altissima qualità, fedele alla versione originale da cui solitamente è tratto e se sei un collezionista o un fan dell’animazione giapponese, un S.O.C. può essere un’aggiunta incredibile alla tua collezione. Certamente recuperare le primissime uscite potrebbe essere un’impresa abbastanza complicata ma per fortuna l’azienda Giapponese è solita riproporre ciclicamente i suoi migliori prodotti e licenze in chiave sempre più moderna.

Dove acquistarli?

I Soul of Chogokin (S.O.C.) possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati in action figures, negozi di giocattoli, negozi di anime e manga, e anche online. Tuttavia, è importante fare attenzione e scegliere solo rivenditori seri e affidabili per garantire di ottenere un prodotto originale e autentico. In primo luogo, i rivenditori affidabili si preoccupano della qualità dei prodotti che vendono e offrono solo prodotti originali e autentici. In secondo luogo, questi venditori spesso offrono servizi di assistenza clienti di alta qualità, che possono aiutare a risolvere eventuali problemi con il prodotto acquistato. Inoltre, i rivenditori affidabili possono offrire garanzie sul prodotto che possono proteggere l’acquirente in caso di eventuali problemi con il prodotto. D’altra parte, i venditori non affidabili potrebbero offrire prodotti falsi o di scarsa qualità, che possono causare danni al portafoglio. Inoltre, questi venditori potrebbero non offrire servizi di assistenza clienti di alta qualità o garanzie, il che può essere un problema se si riscontrano problemi con il prodotto acquistato. In generale, è importante fare attenzione e scegliere solo venditori affidabili e di qualità quando si acquistano i Soul of Chogokin, per garantire di ottenere un prodotto di alta qualità e autentico. In Italia i S.O.C. sono distribuiti ufficialmente da Cosmic Group.