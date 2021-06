Spider-Man partecipa all’udienza del Papa: tutti i dettagli sull’icontro

Nel corso delle ultime ore ha fatto il giro del web la notizia riguardante uno strano e inaspettato incontro tra Spider-Man e Papa Francesco. Tutto è nato dall’idea di Mattia Villardita, un ragazzo di 28 anni che nel tempo libero si traveste dall’alter ego di Peter Parker per una causa benefica: far sorridere e alleviare i dolori dei bambini malati e ricoverati negli ospedali.

Mattia ha dunque deciso di presenziare all’udienza del Papa, tenutasi mercoledì nel cortile di San Damaso, e raccontare la sua storia, venendo accolto in maniera molto positiva dai presenti. Questa vera e propria missione di vita è nata dalla sua vicenda personale: Mattia è stato infatti ricoverato per 19 anni all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova a causa di una malformazione congenita.

L'incontro tra Mattia Villardita, vestito da Spider-Man, e Papa Francesco. Credits: Vatican Media

Il ragazzo non si mai perso d’animo e ha deciso di aiutare gli altri, venendo premiato anche da Mattarella in persona che gli ha conferito l’onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Il giusto riconoscimento per una forma d’altruismo senza precedenti.

Il magico incontro tra Spider-Man e Papa Francesco

Ma non è tutto, perchè Mattia ha anche fondato un’associazione chiamata Supereroi in corsia e non si è fatto scoraggiare dai mesi di lockdown. Anche durante i periodi di chiusura, infatti, ha ugualmente regalato sorrisi ai bambini, effettuando oltre 1000 videochiamate.

