Nuovi cambiamenti nel calendario di film targati Warner Bros: è stata infatti spostata di un mese l’uscita nelle sale di Dune: Parte Due, sequel del film diretto da Denis Villeneuve e basata sull’epico romanzo di Frank Herbert.

Spostata l’uscita di Dune: Parte Due

Originariamente previsto per il 20 ottobre 2023, il nuovo film arriverà il 17 novembre 2023: sarà quindi in competizione diretta con il prequel cinematografico di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Non sappiamo il perchè di questo slittamento.

Torneranno a bordo del sequel Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Zendaya, mentre le new entry saranno Christopher Walken nei panni dell’Imperatore Shaddam IV, Lea Seydoux in quelli di Lady Margot, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan e Austin Butler in quelli del letale Feyd- Rautha Harkonnen). La figura dell’Imperatore era stato a lungo teaserata nel primo film.

Le riprese di Dune: Parte Due avranno inizio in autunno. La seconda parte si discosterà dalla prima per via della presenza di maggiori scene d’azione. Il primo film ha avuto il compito di introdurre i protagonisti del pianeta Arrakis, gettando le basi per un mondo ampio e complesso. Torneranno anche i mostruosi vermi delle sabbie, ancor più minacciosi che mai.

Se anche il sequel dovesse avere successo al box-office, la Warner potrebbe pensare a un terzo capitolo che chiuderebbe l’arco narrativo di Paul Atreides e a nuovi progetti ambientati nell’epico universo sci-fi. Lo stesso Villeneuve si era detto pronto nel voler adattare la storia di Dune Messiah.

Nel frattempo su HBO Max arriverà anche un prequel televisivo di Dune, intitolato Dune: The Sisterhood. Ambientata circa 10.000 anni prima di Dune, la serie seguirà le vicende di due sorelle Harkonnen mentre cercano di preservare il compito della Sorellanza Bene Gesserit, opponendosi a forze misteriose che rischiano di compromettere la missione della Sorellanza, ossia preservare l’umanità creando l’esser umano perfetto, il Kwisatz Haderach.