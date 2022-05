Grande aggiunta al già ricco cast di Dune – Parte Due, attesissimo sequel del film diretto da Denis Villeneuve e uscito nelle sale lo scorso anno. L’annuncio è arrivato dal portale americano Deadline: Christopher Walken, attore che non ha bisogno di presentazioni, vestirà i panni dell’Imperatore galattico Shaddam IV.

Christopher Walken vestirà i panni dell’Imperatore nel sequel di Dune

Sebbene non fosse fisicamente apparso nel primo film, l’Imperatore ha giocato un ruolo chiave negli eventi che hanno portato alla caduta di Casa Atreides, manovrando il tutto nell’ombra. Nel Dune del 1984 diretto da David Lynch il ruolo fu preso da Josè Ferrer, mentre nella miniserie TV Dune – Il destino dell’universo a interpretarlo ci pensò Giancarlo Giannini.

Tra le new entry del sequel vanno segnalate Florence Pugh nei panni della principessa Irulan, figlia dell’Imperatore e Austin Butler, star del biopic su Elvis, in quelli di Freyd-Rautha, pretendente al trono imperiale di casa Harkonnen.

Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, e Javier Bardem torneranno nei rispettivi ruoli.

Le riprese partiranno in autunno, mentre l’uscita nelle sale di Dune – Parte Due è fissata al 20 ottobre 2023. A quanto pare l’obiettivo della Warner è quello di dare vita a un vero e proprio franchise, con un terzo capitolo e altri progetti ambientati nello stesso universo.

La seconda parte di Dune si discosterà dalla prima per via della presenza di maggiori scene d’azione. Il primo film ha avuto il compito di introdurre i protagonisti del pianeta Arrakis, gettando le basi per un mondo ampio e complesso. Torneranno anche i mostruosi vermi delle sabbie, ancor più minacciosi che mai.

Vi ricordiamo, infine, che su HBO Max arriverà anche un prequel televisivo di Dune, intitolato Dune: The Sisterhood. Ambientata circa 10.000 anni prima di Dune, la serie seguirà le vicende di due sorelle Harkonnen mentre cercano di preservare il compito della Sorellanza Bene Gesserit, opponendosi a forze misteriose che rischiano di compromettere la missione della Sorellanza, ossia preservare l’umanità creando l’esser umano perfetto, il Kwisatz Haderach.