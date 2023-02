Spazio ultima, frontiera. Con questo incipit inconfondibile si sono avviati i viaggi di Star Trek, sin dal settembre 1966, quando per la prima volta il pubblico americano fece conoscenza con il capitano James T. Kirk (William Shatner) e l’equipaggio della U.S.S. Enterprise. Da quello storico momento si sono succeduti diversi comandanti, l’Enterprise si è evoluta e Star Trek ha passato i successivi cinquant’anni a condurre diverse di generazioni di appassionati dove nessun uomo è mai giunto. Una viaggio tra le stelle che possiamo vere ancora oggi, non solo con le nuove produzioni legate al franchise, ma anche riscoprendo le avventure del passato grazie alle nuove frontiere dell’entertainment domestico. Ecco come vedere Star Trek in streaming.

La ricchezza di serie del franchise, tuttavia, ha portato a una frammentazione della saga di Star Trek sui diversi servizi streaming oggi disponibili. Tra chi si è dedicato a presentare ai fan le serie complete e chi ha preferito concentrarsi sui film al cinema, negli ultimi tempi si sono inseriti anche servizi streaming proprietari che hanno creato nuove avventure di Star Trek, chiedendo ai trekkie di muoversi agilmente tra le diverse offerte (e senza teletrasporto).

Rotta verso l’ultima frontiera: come vedere Star Trek in streaming

Per aiutarvi a rivivere al meglio il mito dell’ultima frontiera, abbiamo deciso di fare un elenco delle diverse serie di Star Trek disponibili in streaming, specificando il servizio che annovera le avventure di questi esploratori spaziali nel proprio catalogo. Per la nostra guida, abbiamo deciso di seguire l’ordine cronologico degli eventi di Star Trek, anziché quello di uscita delle diverse serie.

Star Trek Enterprise

L’esplorazione dello spazio prima della nascita della Federazione e della Flotta Stellare. Dopo il Primo Contatto con i Vulcaniani, l’umanità ha iniziato a lavorare alla creazione di un nuovo motore a curvatura, che le consenta di esplorare l’universo. Quando un misterioso alieno precipita sulla Terra, l’occasione di testare la nuova Nx-01 Enterprise, la prima nave umana a raggiungere curvatura 5, spinge gli umani ad andare oltre l’eccessiva prudenza dei consulenti vulcaniani, affidando al capitano Jonathan Archer (Scott Bakula) il compito di riportare a casa il misterioso viaggiatore.

Un compito che conduce l’umanità all’interno della comunità galattica, portando alla scoperta di nuove amicizie e di contrasti che si svilupperanno ulteriormente in futuro. Con le sue quattro stagioni, Star Trek: Enterprise ha raccontato i primi passi dell’umanità nell’esplorazione spaziale, ricollegandosi ad eventi visti in precedenti produzioni e costituendo un interessante prequel della saga.

Star Trek: Enteprise è disponibile su Netflix

Star Trek: Discovery

Pochi anni dopo la nascita della Federazione Unita dei Pianeti e della Flotta Stellare, l’equipaggio della U.S.S. Shenzou assiste a un evento cosmico che coinvolge anche una flotta Klingon, popolazione bellicosa con cui la Federazione ha scarsi rapporti. In un momento concitato, inizia una battaglia, causata dal secondo ufficiale Michael Burnham (Soneqa Martin-Green), che sarà una dei pochi sopravvissuti, condannata dalla corte marziale come ammutinata per non avere seguito gli ordini del proprio capitano. Dopo lo scoppio della guerra tra Klingon e Federazione, con quest’ultima in difficoltà, Burnham viene richiamata in servizio a bordo della U.S.S. Discovery, astronave dotata di un motore sperimentale che potrebbe rivelarsi l’arma segreta della Federazione.

Da questo momento il destino di Michael Bunrnham è legato alla Discovery, non solo durante la guerra con i Klingon, ma anche nei momenti successivi, quando la ricerca del fratello adottivo Spock la condurrà prima a scoprire una sconcertante verità sulla propria famiglia e infine a viaggiare con il suo equipaggio novecento anni nel futuro. In questa Federazione futura si stanno svolgendo le attuali avventure di Star Trek: Discovery, giunte alla loro quarta stagione

Star Trek: Discovery è disponibile su Paramount+

Star Trek: Strange New Worlds

Nato come spin off di Discovery, Strange New Worlds è un prequel della serie classica di Star Trek. Si torna a bordo della U.S.S. Enterprise, pochi anni prima che James T. Kirk ne prendesse il comando. Rifacendosi al celebre doppio episodio Ammutinamento, viene raccontato il comando della nave di Christopher Pike (Anson Mount) e del suo convivere con le scelte che inevitabilmente porteranno a un destino crudele, di cui è già conscio.

In Strange New Worlds prende forma l’equipaggio che in seguito verrà guidato da Kirk, occasione che ci consente di vedere già volti noti come Spock (Ethan Peck), Una Chin-riley (Rebecca Romjin), Nyota Uhura (Celia Ros Gooding) e l’infermiera Christine Chapel (Jess Bush). Vero e proprio prequel di Star Trek, Strange New Worlds è alla sua seconda stagione, e non si hanno notizie certe sulla sua durata.

Star Trek: Strange New Worlds è disponibile su Paramount+

Star Trek

La serie con cui tutto ha avuto inizio. Iniziata nel 1966, Star Trek fu creata da Gene Roddenberry per raccontare una fantascienza diversa, più aperta e positiva, capace comunque di fare una garbata critica alla società contemporanea. Dal ponte di comando della U.S.S. Enterprise, il capitano James T. Kirk (William Shatner) guida il suo equipaggio alla ricerca di nuovi strani mondi e nuove civiltà, espandendo la conoscenza della Federazione Unita dei Pianeti, un’organizzazione galattica composta da specie di mondi diversi.

Avventure che spesso richiamano alle colpe del mondo passato, slanci avventurosi che sarebbero poi divenuti capitoli essenziali della saga e momenti che ora sembrano ingenui compongono una seri divenuta cult, che pur mostrando gli innegabili limiti per un pubblico contemporaneo, non manca di mostrare ancora oggi un fascino narrativo sublime.

Star Trek è disponibile su Netflix

Star Trek The Animated Series

Alla conclusione di Star Trek, avvenuta rapidamente in quanto la sua prima vita non ebbe particolare successo, le avventure dell’Enteprise vennero proseguite con una serie animata, che cercò nuovi fan tra gli spettatori più giovani. Trame più semplici e divertenti consentirono di sviluppare ulteriormente il mito di Star Trek, dando risalto a delle atmosfere precedentemente non esplorate nella serie principale.

Star Trek The Animated Series è disponibile su Netflix

Star Trek: The Next Generation

Dopo la nascita del filone cinematografico di Star Trek, avviato con Star Trek: The Motion Picture, Gene Roddenberry decise di creare una nuova serie ambientata nella sua galassia futura. Spostando la narrazione 80 anni nel futuro, con The Next Generation saliamo a bordo della U.S.S. Enterprise-D, comandata dal capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).

Una Federazione diversa, meno espansiva e molto più diplomatica, che mostra l’evoluzione della società galattica, presentando nuove sfide e nuovi alleati. Con le sue sette stagioni, The Next Generation ha rappresentato la rinascita del franchise.

Star Trek: The Next Generation è disponibile su Netflix

Star Trek: Deep Space Nine

Primo spin off di The Next Generation e prima serie del franchise a muoversi oltre l’atmosfera sicura dell’Enterprise, cambiando radicalmente l’approccio della narrativo della saga, Deep Space Nine porta i trekkie a bordo di Terok Nor, avamposto cardassiano liberato dopo la ribellione bajoriana che ha allontanato gli invasori. Il comandante Benjamin Sisko (Avery Brooks) viene inviato dalla Federazione a guidare questa transizione verso al libertà del popolo bajoriano, raccogliendo inizialmente lo scetticismo dei bajoriani e divenendo poi una sorta di guida spirituale quando si scopre la sua connessione con i Profeti, alieni dimensionali che vivono all’interno di un tunnel spaziale stabile, considerato dai bajoriani come una manifestazione divina. Questo fenomeno cosmico viene considerata una risorsa strategica incredibile per il Quadrante Alfa, tanto da divenire un casus belli per una delle guerre più spietate del franchise, la Guerra con il Dominio.

Anche in questo caso, sette intense stagioni, dove elementi precedentemente non trattati nella saga, come religione e crudezza della guerra, vengono esplorate con particolare intensità.

Star Trek: Deep Space Nine è disponibile su Netflix

Star Trek: Voyager

Secondo spin-off di The Next Generation, Voyager ritorna alla formula originaria, fortemente radicata sul piano dell’esplorazione. La U.S.S. Voyager, capitanata da Kathryn Janeway (Kate Mulgrew), durante una missione di ricerca di una fazione terrorista coinvolta nella guerriglia con i cardassiani, i Maquis, viene trasportata nel remoto Quadrante Gamma, dove un equipaggio congiunto di ufficiali della Flotta Stellare e di Maquis deve ritrovare la strada verso casa.

Un’esplorazione non solo spaziale ma anche umana, con la nascita di famiglie e di nuovi rapporti alimentati da questo viaggio apparentemente disperato per tornare alla Federazione. Anche in questo caso sette stagioni, con un capitolo finale che coinvolge anche alcuni dei più letali nemici affrontati dalla Flotta Stellare.

Star Trek: Voyager è disponibile su Netflix

Star Trek: Lower Decks

Secondo esperimento animato del mito di Star Trek, che sposta l’attenzione dei trekkie in una direzione inattesa, i ponti bassi della U.S.S. Cerritos, astronave tutt’altro che coinvolta nei grandi eventi della Federazione, dove operano i giovani guardiamarina speranzosi di fare carriera nella Flotta Stellare.

Un’animazione divertente e dai toni maturi, fortemente radicata nel mito di Star Trek, tramite citazioni e riferimenti che fanno la gioia dei trekkie, offrendo comunque un intrattenimento ironico e mai banale. Al momento sono disponibili tre stagioni.

Star Trek: Lower Decks è disponibile su Prime Video

Picard

Il più amato dei capitani della storia di Star Trek affronta la sua ultima avventura con questa serie, di cui stiamo attendendo la terza e ultima stagione in uscita il 17 febbario su Prime Video.

Patrick Stewart torna a vestire i panni del capitano francese, affrontando le conseguenze della tragedia che ha portato alla distruzione di Romulus (visto in Star Trek del 2008), trovando una possibilità per superare un trauma del suo passato. Da questa prima stagione è iniziato un viaggio che rappresenta una chiusura della saga della Next Generation.

Star Trek Prodigy

Serie animata dedicata a un pubblico teen, con protagonista un equipaggio composto da giovani alieni scappati dalla tirannia di una feroce despota che sfrutta prigionieri rapiti nello spazio per impegnarli nella ricerca di un misterioso tesoro che si rivela essere la U.S.S. Prodigy, vascello sperimentale della Flotta Stellare.

Preso possesso dell’astronave, questi giovani esploratori sono guidati nei loro viaggi dall’ologramma del capitano Janeway, che diventerà la loro mentore.

Star Trek Prodigy è disponibile su Paramount+

I film di Star Trek in streaming

Non solo serie per Star Trek, che ha portato gli equipaggi della serie classica e della Next Generation sul grande schermo, al termine della loro avventura seriale.

Questi film sono disponibili su Prime Video, compresi nell’abbonamento base, e possono essere apprezzati anche come racconti autonomi rispetto alle serie. Ovviamente, per gli appassionati queste pellicole sono ricchi di rimandi alla tradizione narrativa di Star Trek, il che li rende ancora più avvincenti

I film di Star Trek sono disponibili su Prime Video

I film del Kelvin-verso di Star Trek in streaming

Quando nel 2008 si diede vita a un reboot della serie classica, J.J. Abrams pensò di creare una linea temporale differente rispetto a quella classica.

L’origine viene ricondotta alla distruzione di Romulus vista anche in Picard, che convince il romulano Nero (Eric Bana) a inseguire indietro nel tempo Spock, causando un mutamento degli eventi della cronologia di Star Trek. Piccole differenze che consentono di riscrivere eventi cari ai fan, come la prima missione dell’Enterprise di Kirk e lo scontro con il temibile Khan (Into Darkness), arrivando a un terzo capitolo (Beyond) che al momento sembra essere l’ultima avventura di questo equipaggio.