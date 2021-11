Star Wars: Ahsoka, confermata un’attrice per un ruolo misterioso

Il Cavaliere Jedi Ahsoka Tano tornerà presto in versione live-action, interpretato dall’attrice Rosario Dawson dopo la sua prima apparizione nella seconda stagione di The Mandalorian, in uno show a lei dedicato. Deadline ha ora riportato in anteprima la notizia che Ivanna Sahkno si unirà a Dawson, Christensen e Bordizzo nella prossima serie Disney+ scritta dallo showrunner Dave Filoni, Star Wars: Ahsoka.

Come riportato nell’articolo originale (che trovate a questo indirizzo), piuttosto che interpretare una vecchia conoscenza proveniente dall’universo già noto di Star Wars, sembra proprio che Sahkno (già apparsa in Pacific Rim: Uprising e The Spy Who Dumped Me) interpreterà invece un personaggio nuovo di zecca, mai visto in nessuna delle avventure in una galassia lontana lontana, sia al cinema che sul piccolo schermo.

Anche se il ruolo di Sakhno è al momento sconosciuto, il suo personaggio non sarà l’unico originale che si unirà al cast: ve n’è infatti un secondo chiamato Riz e descritto come un ‘lupo solitario’, interpretato nella serie da un uomo sui 20 anni e sarà a tutti gli effetti un personaggio regolare della serie, anche se sia Disney che Lucasfilm hanno rifiutato di commentare la notizia. Settimane fa è stato scelto inoltre chi interpreterà il già noto personaggio di Sabine Wren (giovane combattente mandaloriana esperta in armi ed esplosivi) nella nuova serie TV dedicata ad Ahsoka.

Ricordiamo che, sempre sul catalogo di Disney+, il prossimo mese di dicembre sarà il turno di The Book of Boba Fett, la serie dedicata al celebre cacciatore di taglie, mentre recenti voci di corridoio affermano che la regista di Eternals, Chloé Zhao, è stata scelta per dirigere un nuovo progetto di Star Wars prodotto dal presidente di Marvel Studios Kevin Feige. Nell’attesa, Star Wars: L’ascesa di Skywalker è l’ultimo capitolo della saga uscito nel 2019 e lo trovate qui in offerta speciale.