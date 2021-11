Star Wars, il nuovo film sarà diretto dalla regista di Eternals?

Da quando è stato confermato che Kevin Feige avrebbe sviluppato un film legato al franchise di Star Wars, i fan si sono chiesti se e quali componenti del Marvel Cinematic Universe avrebbero potuto fare il loro trionfale ingresso in una galassia lontana lontana. Ora, le ultime voci di corridoio sul progetto affermano che la regista di Eternals, Chloé Zhao, è stata scelta per dirigere il progetto.

Potete vedere tutti i contenuti di Star Wars e non solo in esclusiva su Disney+. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Come riportato anche da Comicbook (qui la notizia originale) la Zhao ha spesso espresso il suo interesse per il franchise creato da George Lucas, ragion per cui è facile credere alla notizia messa in circolazione da One Take News e Cinelinx. Proprio durante lo scorso mese di settembre, Zhao ha ammesso che sarebbe stata felice di essere coinvolta in qualsiasi progetto scelto per lei da Feige, incluso eventualmente anche Star Wars.

Anche nel corso di una conversazione con Al Horner all’inizio dell’anno, interrogata sull’argomento Star Wars Zhao ha scherzato sul fatto di dover fare molta attenzione a quello che si dice, visto che quello di Guerre Stellari è un mondo verso il quale la cineasta prova molta riverenza visto che è stato una parte importante della sua vita. Con Eternals da poco nelle sale, si tratterebbe di un ulteriore salto per Zhao, nuovamente al timone di un blockbuster di un certo peso. Star Wars: L’ascesa di Skywalker è infatti l’ultimo capitolo della saga uscito nel 2019 (qui in offerta speciale), visto anche e soprattutto che durante la giornata di ieri è stato purtroppo reso noto che Rogue Squadron, il lungometraggio diretto da Patty Jenkins dedicato a Star Wars, è stato ufficialmente congelato da Disney e Lucasfilm, con un rinvio a data da destinarsi.