Come dichiarato lo scorso luglio direttamente da Disney Italia, Eternals è una esclusiva delle sale cinematografiche ma ovviamente dopo la sua uscita ufficiale in Italia, lo scorso 3 novembre, i fan hanno iniziato a domandarsi quando arriverà Eternals su Disney Plus.

Quando arriverà Eternals su Disney Plus?

Prendendo come esempio altri due titoli del MCU ovvero Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma anche Jungle Cruise, e tenendo bene a mente che Disney ha confermato come la finestra di esclusività per le sale sia di 45 giorni, è del tutto lecito pensare che Eternals possa arrivare su Disney Plus, già a partire dal 20 dicembre prossimo circa o al più tardi a gennaio.

Diverso il discorso sulle modalità di fruizione sulla piattaforma. È possibile che si opti per un Accesso VIP (pagando cioè la visione del film a parte rispetto al costo dell’abbonamento) ma è anche probabile che, visto che il film ha avuto un passaggio cinematografico, possa essere reso disponibile “gratuitamente” sulla piattaforma.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland – porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Eternals arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Recuperate la nostra recensione di Eternals

Nel cast di Eternals, basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo, Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

Volete approfondire la vostra conoscenza degli Eterni? Recuperate il nostro articolo Eternals: le letture essenziali

Nei fumetti originali Marvel Comics, gli Eterni sono esseri straordinari creati milioni di anni fa a seguito di alcuni esperimenti dei Celestiali. Simili in tutto e per tutto agli umani, questi eroi sono però in possesso di abilità straordinarie come la capacità di volare, una forza sovrumana, il teletrasporto e il controllo della mente. La loro influenza nel corso della storia ha segnato civiltà come gli antichi romani, i guerrieri greci e i popoli norreni.

L’offerta di Disney+