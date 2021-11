Star Wars: disponibile il ricettario ufficiale del franchise

Il franchise di Star Wars, si sa, ormai è diventato qualcosa di molto più grosso che un semplice “fenomeno” di Cultura Pop. Con il marchio Star Wars troviamo ormai di tutto, e l’universo creato da George Lucas è stato, letteralmente, analizzato in ogni sua minima parte. Quindi, l’annuncio di un ricettario a tema, come è Star Wars: Delizie da una Galassia lontana lontana… non ci sorprende ormai più di tanto!

Edito da Panini Comics, Star Wars: Delizie di una Galassia lontana lontana… ci permetterà, citando testualmente la sinossi del volume, di preparare:

Stuzzichini dolci e salati provenienti direttamente da Tatooine, Hoth e oltre. Ogni ricetta proposta in Star Wars: Delizie da una Galassia lontana lontana… permette di realizzare piatti deliziosi – da quelli più semplici da preparare “alla velocità della luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro” – da gustare in famiglia o con gli amici, tutte ispirati ai mondi di Star Wars. Gli Artigli di Rancor, i Cupcake BB-8, i Sandwich gelato Caccia TIE e i Biscotti sandwich al burro blu di Bantha sono solo alcune delle tante, straordinarie proposte contenute in questo volume da collezione, che lasceranno a bocca aperta tutti i commensali.

I piatti e le bevande che abbiamo visto essere serviti nelle varie opere incentrate su questo universo narrativo, spesso non sono decisamente nulla di invitante, volendo fare soltanto l’esempio degli “snack” ancora vivi e vegeti che Jabba the Hutt ingurgita golosamente nelle prime battute de Il Ritorno dello Jedi. Con Star Wars: Delizie da una Galassia lontana lontana… però, non correremo il rischio di ingurgitare qualcosa di decisamente alieno, visto che il tutto è “rivisitato” e preparabile con normali ingredienti da cucina, di facile reperibilità.

Il volume cartonato di 128 pagine a colori, è attualmente disponibile in libreria o a questo link Amazon. Buon appetito!