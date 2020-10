Star Wars Galactic Starcruiser: svelate le prime immagini

I fan di Star Wars saranno presto in grado di vivere una nuova esperienza coinvolgente mentre visitano i Disney’s Hollywood Studios. Il resort Star Wars Galactic Starcruiser ceerà la sensazione di essere su una nave nella galassia di Star Wars.

L’utente @bioreconstruct su Twitter è riuscito ad ottenere alcune nuove riprese aeree dell’hotel, ancora in costruzione. Come è possibile vedere da quelle foto, l’hotel sembra essere composto, ad una estremità, dalla testa di una nave. Come notato in precedenza, l’hotel sembra essere piccolo rispetto ad altri resort Disney. Questo perché l’attenzione del resort saranno l’immersività e la narrazione, che porterà i clienti a vivere un’esperienza molto personalizzata. Chapek, ex presidente di Walt Disney Parks, ora CEO di Disney, ha rivelato i primi dettagli sul resort Star Wars Galactic Starcruiser al D23 Expo nel 2019. Lo Star Wars Galactic Starcruiser offrirà un itinerario di due notti in cui tutti gli ospiti arrivano e partono insieme, simile alla Disney Cruise Line.

Aerial overview of Star Wars Galactic Starcruiser (hotel). Cabins are in the section at left. Decks of the ship are in the show building at center. Guests will check in and be transported up the the ship for 2 days of adventure inside the Star Wars timeline.

La forma del resort, nonchè il nome, sono ispirati ad una nave chiamata Halcyon, nota per aver fatto viaggi in luoghi esotici. Gli ospiti soggiorneranno in cabine ben arredate, godranno del cibo preparato a bordo della nave, potranno visitare l’avamposto Black Spire sul pianeta Batuu, e altro ancora. Inoltre, gli ospiti potranno partecipare alle attività a bordo e interagire con i personaggi, l’equipaggio e gli altri passeggeri per diventare parte di una più ampia storia di Star Wars.

Aerial look at the Porte Cochère of Star Wars Galactic Starcruiser (hotel). One of the recent changes is the walkway at arrow. None of the show building will be visible to guests. An instant forest and the high walls will be in the sightline.

Arrow in this aerial of Star Wars Galactic Starcruiser (hotel) at an interesting Cast Member walkway. There will be an instant forest in this area.

Aerial overview of Star Wars Galactic Starcruiser (hotel). Guests will see very little of this exterior. Most of the raw dirt remaining will be planted with instant forest. Berms seem to be rising at the right side of the site.

Ecco il resoconto dell’esperienza come fornito da Disney Parks:

L’avventura inizia quando si arriva al Galactic Starcruiser Terminal a Walt Disney World e fate il check-in per la vostra esperienza di due notti. Sarete invitati ad entrare in una capsula di lancio per il trasporto nello spazio. Attraverso le finestre sovrastanti, vi lascerete il mondo reale alle spalle mentre salterete nell’iperspazio e vi avvicinerete sempre di più alla Halcyon. Quando la capsula di lancio attraccherà alla Halcyon e la camera d’equilibrio si aprirà, entrerete nel ponte principale della nave, Atrium, per iniziare il vostro viaggio attraverso una galassia molto, molto lontana.

Una visita a bordo della Halcyon diventerà una storia di più giorni che si intreccerà con membri dell’equipaggio, altri passeggeri, personaggi familiari di Star Wars e un’escursione a Star Wars: Galaxy’s Edge presso il parco divertimenti Disney’s Hollywood Studios. L’esperienza immersiva offrirà anche attività come impugnare una spada laser per affrontare un robot di addestramento, attraverso il quale il visitatore potrà scoprire la sua connessione con la Forza. Gli ospiti potranno anche visitare il ponte dello starcruiser e imparare a conoscere e ad utilizzare i sistemi di navigazione e difesa.

Disney Parks ha affermato che la vista dalle finestre del resort cambierà, man mano che la nave procederà attraverso la galassia. Disney promette che le scelte che faranno gli ospiti durante il soggiorno nello Star Wars Galactic Starcruiser influenzeranno il modo in cui si svolgerà l’avventura che vivranno, come in un gioco di ruolo dal vivo. Star Wars Galactic Starcruiser aprirà al pubblico nel 2021.