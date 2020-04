Star Wars l’Ascesa di Skywalker è stato concepito prima di The Last Jedi?

Dopo il debutto nelle sale cinematografiche, alcuni appassionati (per lo più, i puristi della saga di George Lucas ndR) hanno criticato aspramente il modo in cui è stato gestito l’Imperatore Palpatine in Star Wars l’Ascesa di Skywalker, e in particolare la parentela con la protagonista Rey. A mesi di distanza emergono alcuni dettagli e, a quanto pare, questa scelta è stata presa qualche tempo prima di The Last Jedi.

Pablo Hidalgo – autore del volume – spiega come Rey, diventando una Skywalker, si vada a distaccare completamente dal rapporto sanguineo con Palpatine. “Mi piace l’idea che diventerà la nostra Skywalker, ma non è una Skywalker. Quindi, per i nostri scopi, ‘Skywalker’ è davvero una metafora. Non deve essere qualcosa che è direttamente collegato al sangue”.

Il colpo di scena finale di Star Wars l’Ascesa di Skywalker, quindi, è stato deciso diverso tempo prima del penultimo capitolo della saga. Considerando quest’ultimo aspetto, la scelta di alternare due registi (J.J. Abrams e Rian Johnson) ha creato due filoni narrativi che vanno in contrasto tra loro, rendendo la vita difficile a J.J. Abrams in Star Wars l’Ascesa di Skywalker, nonostante la sua recente smentita.

Insomma, non tutti gli appassionati sono stati del tutto accontentati con il finale della saga di George Lucas. Disney, al momento, sta lavorando ad altri progetti di questo decennale brand, che debutteranno fra qualche anno nelle sale cinematografiche. Non mancheranno aggiornamenti, continuate a seguirci.