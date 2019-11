Star Wars: 10 oggetti imperdibili in vista del Black Friday

Sempre più vicini all’evento del Black Friday, vogliamo darvi alcuni spunti e idee originali di oggetti a tema Star Wars che non possono assolutamente mancarvi se siete fan della saga. Sono articoli abbastanza variegati che spaziano dal mondo del collezionismo agli accessori da viaggio. Ecco i nostri consigli dei 10 oggetti imperdibili per gli amanti di Star Wars.

1. The Mandalorian Black Series Hasbro

Il misterioso Mandaloriano, protagonista della nuovissima serie di Disney+, in veste di piccola action figure ultra dettagliata e a buon mercato per la serie Black Series di Hasbro.

» Clicca qui per acquistare The Mandalorian Black Series Hasbro

2. Sphero BB-8 e Force Band

Il droide rotolante più simpatico della nuova trilogia, BB-8 è ad un prezzo super scontato oltre il 60%, Occasione imperdibile per portarselo a casa dato che questa è la versione con il bracciale Force Band che consente di comandarlo con i movimenti del braccio.

» Clicca qui per acquistare Sphero BB-8 e Force Band

3. Mug Star Wars Spade Laser

Con questa bellissima tazza potrete guardarvi una maratona di Star Wars sorseggiando una bevanda calda. Cosa c’è di bello? La tazza ha un disegno che reagisce al calore mostrando una selezione di spade laser accese. Le riconoscete tutte?

» Clicca qui per acquistare Mug Star Wars Spade Laser

4. Samsonite Darth Vader Bagaglio a mano

Grazie a questo bagaglio a mano di Samsonite nessuno potrà trovare insopportabile la mancanza di fede. Il lato oscuro dei Sith vi aiuterà ad imbarcarvi prima degli altri grazie a trucchetti mentali? Certo è che come prodotto è davvero imperdibile.

» Clicca qui per acquistare il trolley Samsonite Darth Vader

5. Pullover Natale Darth Vader

Sempre a tema Darth Vader è questo bellissimo pullover che vi farà mettere nell’armadio l’odioso maglione della nonna che non riuscite a farvi piacere. Con un disegno indiscutibilmente natalizio farà morire d’invidia amici e parenti.

» Clicca qui per acquistare il Pullover di Natale di Darth Vader

6. Luke Skywalker X-Wing Helmet

Torniamo a parlare di Hasbro con il nuovissimo casco indossabile tratto da Star Wars. E’ la replica del casco da pilota indossato da Luke Skywalker in occasione della Battaglia di Yavin e Hoth per la linea Black Series dotato di luci e suoni.

» Clicca qui per acquistare l’elmetto X-Wing di Luke Skywalker

7. Tappeto Dark Side

Con questo tappeto i vostri ospiti non avranno scuse, sapranno immediatamente di entrare a casa di un fan di Star Wars.

» Clicca qui per acquistare il tapperto del Dark Side

8. Lampada da Tavolo Tie Fighter

Una lampada da tavolo adatta per il vostro angolo PC ma anche per il vostro comodino, è scontata di quasi il 30% quindi non avete scuse per farvela scappare.

» Clicca qui per acquistare la lampada da tavolo Tie Fighter

9. Black Series Darth Vader / Luke Skywalker

Questa figure di Darth Vader, che ricrea la scena di apertura di Star Wars Episode IV, è di dimensioni adeguate e super dettagliata. Ci credete che è in sconto di oltre il 50% ? Must Have!

Se ve la fate sfuggire e vi sentite “feccia ribelle” allora Luke Skywalker fa al caso vostro.

» Clicca qui per acquistare la figure Black Series di Darth Vader

» Clicca qui per acquistare la figure Black Series di Luke Skywalker

10. Vestaglia Jedi

Con questa vestaglia da casa forse non riuscirete ad attirare il telecomando fino a voi con dei trucchetti mentali ma vi sentirete dei Jedi a tutti gli effetti. Riuscite davvero a farne a meno ora che l’avete vista? Ma quanto è bella?

» Clicca qui per acquistare la vestaglia da Jedi

BONUS

Lo sappiamo, abbiamo scritto 10 oggetti…ma seriamente, può mancare una spada laser in casa di un appassionato di Star Wars che si rispetti? Ne esistono di vari colori, lasciatevi guidare dalla Forza

» Clicca qui per acquistare la Spada Laser Force FX di Hasbro