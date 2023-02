Star Wars – The Clone Wars è un titolo cooperativo, basato sul motore del noto gioco Pandemic (qui trovate la recensione dell’ultima versione, Pandemic: zona rossa) riadattato per l’iconica ambientazione di Star Wars. In particolare gli eventi si svolgono durante le guerre dei cloni, già viste in Episodio 2 e approfondite nell’omonima serie.

Star Wars – The Clone Wars: un gioco cooperativo

I giocatori interpreteranno cavalieri Jedi che devono fermare l’avanzata dei droidi sui diversi pianeti che compongono la plancia: dovranno quindi spostarsi da un mondo all’altro abbattendo gli invasori e cercando allo stesso tempo di portare a termine una serie di missioni. Ogni partita si caratterizza anche per la presenza di un malvagio: questi verrà gestito in maniera automatica dal gioco attraverso una serie di carte azione, muovendosi fra i pianeti e affrontando i cavalieri Jedi.

Potrà essere sconfitto, ma non in maniera definitiva fino a quando le missioni non saranno state completate: solo allora si arriverà al gran finale! Il malvagio scopre i suoi loschi piani e deve essere affrontato un’ultima volta, in una versione molto più potente rispetto a quella già vista nel corso della partita.

Un adattamento da maestri (Jedi)

L’adattamento del gioco è veramente ben fatto, sotto tutti i punti di vista. La parte grafica è ben aderente all’iconografia nota ai fan, i personaggi scelti sono fra i più amati e famosi e anche i malvagi sono stati scelti con molta cura. Tutti i personaggi (buoni o malvagi) hanno abilità speciali che rispecchiano in qualche modo le caratteristiche dei personaggi nelle opere ufficiali. Il meccanismo di base del motore originale del gioco (la diffusione di una malattia) ben si adatta all’idea delle invasioni incontrollate di Droidi e dà quel giusto senso di ansia che tiene alta la concentrazione durante il gioco.

Mi faccio in… uno

Star Wars – The Clone Wars presenta due modalità di gioco: quella base cooperativa, che può anche essere impostata su diversi livelli di difficoltà, in funzione dell’abilità dei giocatori e della loro voglia di gestire l’ansia, e quella in solitario.

A differenza di tanti giochi, la modalità in solo non presenta un robot o un regolamento specifico, ma semplicemente consiste nel fatto che il giocatore gestisca due personaggi, alternandosi da uno all’altro, come in una normale partita a due. Questa scelta è forse un po’ semplicistica e non mostra un grande sforzo di inventiva da parte degli autori.

Star Wars – The Clone Wars: Conclusioni

Star Wars – The Clone Wars è un bell’adattamento del regolamento di Pandemic su un’ambientazione che è sicuramente fra le più solide del panorama cinematografico globale. L’unione dei due elementi ha creato un buon gioco dove gli elementi di cooperazione sono veramente essenziali e dove la longevità è garantita dalla varietà del materiale e dalla possibilità di definire il livello di difficoltà. Non può mancare nelle collezioni di almeno tre tipi di appassionati: gli amanti di Star Wars, i fan di Pandemic e gli entusiasti di giochi cooperativi.

Materiali

La qualità generale del materiale è molto alta. Tutta la componente grafica è curata e riprende fedelmente i temi, i colori e l’iconografia dell’ambientazione. Le miniature sono ben fatte e dettagliate; in particolare i droni sono di dimensioni ridotte ma ben particolareggiati e i tre modelli diversi.

L’unico neo è forse il manuale: ben stampato, impaginato e di grafica notevole, presenta però alcuni passaggi non chiarissimi, lasciando adito ad alcuni dubbi. E’ stata posta anche molta cura nell’evidenziare le differenze rispetto al gioco base Pandemic, al fine da facilitare i giocatori che conoscono già il titolo originale.

Gioco indicato per…

Un gioco cooperativo con ambientazione Star Wars, basato su Pandemic ha una vasta ma ben selezionata platea di giocatori target. Non è sicuramente un gioco per i neofiti, ma non presenta una complessità tale da piacere solo agli esperti. Avere già conoscenza di Pandemic è una condizione facilitante, ma assolutamente non necessaria.

Star Wars – The Clone Wars: contenuto