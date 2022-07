Avatar: La Via dell’Acqua è l’atteso seguito di Avatar, il cult di James Cameron che nel 2009 stupì gli appassionati di cinema con una storia dal sapore classico traslando in un contesto sci-fi in cui le tecnologie 3D consentirono al cineasta di creare un mondo alieno affascinante e avvolgente. La lunga lavorazione dei seguiti che dovrebbero completare l’universo di Avatar ha impiegato più di un decennio per consentire di arrivare al primo sequel, un’attesa che i fan del franchise potranno perdonare ora che viene confermata la presenza di Stephen Lang anche in Avatar: La Via dell’Acqua.

Stephen Lang tornerà in Avatar: La Via dell’Acqua nei panni del Colonnello Quaritch

In Avatar, Lang interpretava il Colonello Quaritch, il comandante delle truppe della compagnia che sfrutta Pandora. Al termine del primo capitolo della saga, Quaritch affrontava Jake, oramai divenuto pienamente parte della cultura Na’Vi, in uno scontro letale, in cui l’umano aveva la peggio, lasciando intendere la sua dipartita definitiva. La lavorazione di Avatar: La Via dell’Acqua è stata complessa, tanto che Cameron ha paragonato il suo impegno con la saga a quello di adattare al cinema Il Signore degli Anelli.

“Ciò che dissi all’epoca alla dirigenza Fox al tempo fu ‘Lo farò, ma dobbiamo ragionare su un orizzonte più ampio. Non voglio fare solamente un film, e poi un altro film e un altro film. Voglio raccontare una cosa più grande’. Dissi di immaginare che stessiamo adattando una complessa serie di racconti come Il Signore degli Anelli. Ora, questo in teoria sarebbe stupendo, ma poi ho dovuto creare questi romanzi da adattare”

Soprattutto, uno dei problemi che Cameron non ha mai dimenticato è stato immaginare se questo suo progetto avrebbe mai generato un guadagno sufficiente a sostenere questa operazione:

“Il grande dubbio era: faremo dei soldi? Film grandiosi e costosi devono portare a grandi incassi. Siamo in un mondo nuovo, post-COVID, post-streaming. Magari questi nuovi numeri al botteghino non si vedranno mai più. Chi lo sa? Alla fine è un gigantesco lancio di dadi”

Quanto affermato da Cameron non ha comunque impedito al regista di continuare a realizzare il seguito di Avatar, in cui sarebbe tornato anche il villain del primo. La presenza di Stephen Lang in Avatar: La Via dell’Acqua è stata confermata dallo stesso attore, che durante un servizio speciale realizzato da Empire, ha mostrato in anteprima un’immagine in cui compare nella sua nuova forma, quella di un Na’Vi.

“E’ più grosso, più blu, è incazzato. Ma ci sono possibilità per un tratto di umiltà, quando prendi due frecce Na’Vi nel petto, deve avere un qualche effetto su di te. Non solamente Quaritch riceverà un upgrade blu, in La Via dell’Acqua, la RDA avrà un intero gruppo di Recoms, ossia Ricombinanti, avatar in cui sono stati riversati i ricordi di soldati. Un nuovo corpo, quindi, significa un nuovo Quaritch, è un personaggio che si è sempre mosso in linea retta, ma ora ha un nuovo modo di vedere il mondo. Può muoversi come un Na’vi, con la stessa astuzia ferina di questa specie.”

Il ritorno di Lang rappresenta quindi una nuova minaccia per Jake Sully e i Na’vi come ha lasciato intendere il produttore Jon Landau. Dopo aver costruito un nuovo avamposto, Brigehead, la RDA è intenzionata a riprendere il possesso del pianeta che viene percepito come una proprietà aziendale, focalizzandosi ora sullo sfruttamento degli oceani di Pandora.